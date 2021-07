KLASIČNA SPONZORUŠA, NAJVEĆI LAŽOV, ISPRALA JE STEFANU MOZAK! Bivša zadrugarka OCRNILA misicu, Neca skočio da je BRANI: TI SI ZLO!

Ermina Pašović je napustila Belu kuću zauvek, a u studiju je ocrnila Jovanu Ljubisavljević, a Nenad Lazić Neca je skočio da je brani.

- Toliki gnev imam, naročito ka njoj. Ona je upropastila Stefana Karića, za mene je psihički poremećena osoba. Najveći lažov koga sam videla u životu. Svima buši mozak, naročito njemu. Ne mogu da verujem šta je sebi dozvolio. Svako pitanje je slagala... Priča da je pakao preživala, kakav pakao je preživela? Priznala je da je flertovala sa Anđelom da bi napakostila Vladimiru. Primala sve poklone od Vladimira - krenula je Ermina.

- Stefan je rekao da će da ako vidi klip sa Vladimirom da stavi tačku na vezu, ako stavlja ruku na Anđela da će da raskine sa njom. Taj celi pritisak koji ona ima, nema ga bez razloga. Ima ga zbog svojih izjava. Ona ga gasira u svakoj svađi. Ono što im je Miljana izgovorila je katastrofa. Ja sam pokušavala da ga smirim. Ona ga je gasirala. Ona nema osećaj da balansira kad on pukne. Umesto da izbalansira, da ga smiri, bilo šta da uradi. Ne, ona gasira... UFvija mu se kao kobra u facu! Ja sam ubeđena da je ona klasična sponzoruša, kratko i jasno! On je stvarno zaljubljen u nju, ali mi nismo. Ja sam prva iznosila mišljenje da sa njom nešto nije u redu. Ja mislim da je psihički poremećena, patologija čista. Kada se Stefan bude osvestio, neće mu biti dobro. Kada čujem šta pričaju, meni nije dobro. Neke teorije zavere, da njoj nameštaju. On je sebe uvek izdizao i smatrao svoju vezu nečim posebnim. A sada poredi sa drugima. On je u jako lošem stanju, a svima nama tera inat. Danas je popljuvao sve u radiju. Ona mu je oprala mozak, ne verujete šta mu ona radi. Ne verujem da je neko nekome tako pomutio um... Smatram da je najgora. Sve je uradila što je rekla da neće uraditi - istakla je Ermina.

- Ermina, ti si toliko zlo - branio je misicu Neca.

- Jovana jeste kontradiktorna u mnogim situacijama - dodala je Dragana Mitrović.

- Stefan je u jednoj svađi rekao da je ušao da pokaže pravo Jovanino lice, šta to znači? - ubacio se Šebez.

- Ona je za stolom rekla da je trebalo da uđe prošle godine da se smuva sa Stefanom, kao misica, udarala na njegovo bolno. Mene bi sramota bilo da to kažem. Jako osetljiva stvar. Da ti ustaneš i to kažeš. Zato mi to budi neku sumnju. Da se neko agresivno boji da bude ostavljen, čim joj kažeš da laže, ona odmah spinuje. To tako perfidno radi, ne mogu da verujem. Maja je luda, ali je dobar čovek - istakla je Ermina.

