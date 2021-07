KRISTINI NIJE KRISTIJAN JEDINI KRIMOS! Golubović je MALTRETIRAO, davio i čupao za kosu, a on ju je OŠIŠAO NA ĆELAVO?!

Zadrugarki Kristini Spalević, koja je pre dve večeri napustila „Zadrugu", očigledno nisu strane veze s bivšim robijašima.

Naime, kako se navodi, ona je 2017. godine bila u vezi sa Z.M., koji ju je mašinicom ošišao na ćelavo posle svađe koju su imali u njegovom stanu.

foto: Printscreen

- Kristinu mnogi znaju u gradu i poznato je da je bila u vezama s opasnim momcima. Ne sećam se da je nekad imala dečka koji nije iz kriminalnog miljea, a moja drugarica ija je poznajemo godinama. Ona je ovako super devojka, normalna je i uvek je tu za ljude koje voli, ali joj se sviđaju pogrešni momci. Pre tri godine je bila u vezi s dečkom koji je robijao nekoliko godina. Upoznali su se slučajno na jednom splavu, on joj je prišao i tako su počeli da se čuju. Super su se slagali, non-stop su letovali zajedno, a on je, pored regularnog posla menadžera, koji je imao u jednom lokalu, dilovao sa strane i prodavao marihuanu, a kasnije je opet pao - priča njena anonimna drugarica.

- U međuvremenu su počeli non-stop da se svađaju. Onju je maltretirao, ali ona o tome nikad nije htela da priča iako su svi primetili da ima masnice po rukamai vratu - rekla je ona.

Kako se dalje navodi, najgoru svađu Kristina je imala jednom prilikom u stanu svog momka, kada je on besan uzeo mašinicu za šišanje i počeo da je šiša na ćelavo.

foto: Printscreen

- Najviše sam se uplašila kad sam Kristinu slučajno srela u kraju jer živimo nedaleko jedna od druge. Javila mi se na ulici, nisam je prepoznala jer je bila skroz ćelava. Pitala sam je odmah šta se desilo, tad mi je rekla: „Ništa me ne pitaj, ovaj moj me je unakazio. Šišao me na ćelavo jer sam mu rekla da mi se javi kad kasni kući. Bio je s nekim društvom, oni su čuli kad sam ga pozvala i vrištala preko telefona. Napao meirekao da sam ga tada izblamirala i više nikad“ - priča drugarica i nastavlja:

- Rekla sam Kristini da se pod hitno skloni od tog momka jer ne treba da trpi takvo iživljavanje. Rekla mi je da je razmišljala o tome, ali nije imala hrabrosti da to uradi. Na kraju sam čula da je otputovala negde nakon što su raskinuli ibaš mi je bilo drago. Nijedna devojka ne zaslužuje da je muškarac maltretira - zaključuje ona.

Inače, Kristinu je i sadašnji dečko Kristijan Golubović više puta maltretirao pred kamerama rijalitija.

On ju tokom jedne svađe davio i čupao za kosu, a potom i oborio na pod gde je nastavio da je drži za vrat. Golubović je sa Spalevićkom posle svade uspeo da izgladi odnos, ali je posle svega usledilo još prepirki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Rijaliti

Bonus video:

13:14 KRISTIJAN EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Žena mi je UZELA OGROMAN NOVAC, KRISTINA me je MNOGO RAZOČARALA! Ima PREVIŠE PUTERA NA GLAVI!