PRVO NAPRAVIM HAOS, PA ONDA RAZMIŠLJAM O TAKIJU! Maja priznala da će nastaviti da se bori za JANJUŠA: Možemo da uspemo napolju!

Danas finalistima "Zadruge 4" pitanja postavljaju bivši cimeri. Anja Todorović imala je pitanje za Maju Marinković:

- Da li ćeš konačno da se osvestiš i početi da ceniš sebe i da malo razmišljaš o Takiju? - glasilo je pitanje.

- Pozdrav za Anju, izgleda prelepo, vidi se da se preporodila, kao prava barbika. To je pitanje koje me pitaju gledaoci često, davala sam sličan odgovor. Ja sam u teoriji dobra, a u praksi loša. Primirila sam se par dana. Ne znam kada ću da se osvestim, ne znam na šta je mislila. Znam kakvo mišljenje Anja ima o celoj toj situaciji. Eto, naravno, mi smo ovde, još par dana, tako da... Ja sam već rekla da ga volim i da su moje emocije jake. On može sad da priča šta hoće, on odgovara u skladu sa raspoloženjem. Ovde ustane i kaže da nećemo biti zajedno... Razumem da ima probleme, al ja bih bar isto pričala. Ne želim da se opterećujem, kraj se bliži, ne mogu odjednom da imam nagle promene pred kraj, da glumim kao neki... Ja sam rekla, iskrena sam u ovom odnosu sto posto - govorila je Maja.

- Treba više da mislim na oca, porodicu... Lepo sam rekla sinoć za svoje ponašanje, ne praktikovati kod kuće, nije preporučljivo. O Takiju razmišljam kad napravim sr*nje, tad sednem i plačem, ali prvo napravim haos. Svesna sam svih stvari. Najgore je što sam sto puta rekla, mene ljudi ne kapiraju mene kad kažem da će on sve da mi oprosti. Primirila sam se. Ja verujem da mi možemo da uspemo napolju, ja kad nekog volim, dajemo 100% - rekla je Maja.

