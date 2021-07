PETORICA ISPREBIJALA IVANA MARINKOVIĆA ZBOG OVOGA! Rijaliti učesnik sve priznao: Zvao sam POLICIJU!

Rijaliti učesnici imali su zadatak da imenuju onog koga smatraju najplašljivijim. Interesantno je da je par učesnika odabralo Ivana Marinkovića kao najstrašljivijeg, tvrdeći da je upravo on taj koji se napolju krije.

foto: Printscreen/Happy

- Što se tiče pretnji ja sam navikao iz sezone u sezonu. Ne znam gde ja to ne smem da se pojavim, viđen sam u gradu, vozim kola. Jedini problem koji sam imao između ove dve sezone bio je problem sa Cunamijem, vetrom koji duva, a problem sam rešio tako što sam pozvao policiju posle drugog puta. Doduše, čovek me nije ni pipnuo - govorio je Ivan.

foto: Pritnscreen

Posle je ipak morao da me zove da se izvini. Nakon toga me nije uznemiravao. Slobodno hodam gradom. Svi dobro znaju da sam imao jednu tuču, odnosno potukao sam se pa su me petorica isprebijala 2011. godine i to zbog čoveka sa kojim sam imao probleme zbog njegove devojke pa on nije mogao sam, pa je morao da pozove njih pet - rekao je Marinković.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

