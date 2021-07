MILJANA DO DETALJA OPISALA TUČE SA ZOLOM! Ovo se dešavalo u NJIHOVA 4 ZIDA: Tukao me je najmanje 10 PUTA, GURAO, padala sam na POD

Miljana Kulić je bila raspoložena za ćaskanje sa zadrugarima, a posebno sa Mišelom Gvozdenovićem i Nenadom Aleksićem Ša, kojima je prepričavala svoje tuče sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

- Ćuti, ti ne znaš kad smo se Zola i ja potukli na Željkovom rođendanu, iza kuće... On u zelenoj majici, ja u haljini, posvađamo se jer nije silazio sa Instagrama. Kad sam počela da ga udaram... - pričala je Miljana, pa dodala:

- Što da mi bude žao?! Znaš koliko je puta on mene tukao?! Deset puta najmanje! Gurne me, padnem dole na pod, dok ustanem, on pobegao! Onda ga tražim po ulicama i nađem u kladionici, sedi tužan i kažem mu: "Polazi kući, p*čka ti materina". On kaže: "Obećaj da će sve da bude u redu", ja obećam. Uđemo u stan, ja zaključam vrata i onda..

