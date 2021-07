TARA IZREŠETALA BIVŠE PRIJATELJE! Simova pitanjima isprovocirala MISICU, SANDRU, ČORBU! Paulu URNISALA zbog ŠA, svi u ŠOKU! VIDEO

Danas finalistima "Zadruge 4" pitanja postavljaju bivši cimeri. Tara Simov imala je pitanja za nekoliko zadrugara. Najpre je postavila pitanje Stefanu Kariću.

foto: Printscreen/Pink

- Da li je realno da si poverovao da smo se Osman i ja pljuvali kad znaš koliko smo dobri i zbog toga meni zabio nož u leđa? - pitala je Tara.

- Iskreno jesam. Ako je to zabijanje noža u leđa, jesam. Zbog svog oca i tereta koji sam osećao dok pričam sa ovim čovekom ovde. Bio sam u situaciji da se loše osećam dok ga savetujem. A znam da si radila loše stvari - odgovorio je Stefan.

foto: Printscreen/Pink

- Kako bi regovala kad bih ti rekla da se Luka nikad bolje provodi i da mu raskid nikad lakše nije pao? - pitala je Tara Jovanu misicu.

- Pa dobro ovo nije hipotetički. Drago mi je da je nastavio život, kao što sam i ja. Ima pravo da bude srećan ništa me to nije pogodilo. Nisam očekiala da me čeka kad sam ja u novoj ljubavi - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Pink

Tara je sledeće pitanje postavila Aleksandri Nikolić.

- Pitanje za Aleksandru, da li jedva čekaš da odeš u Skoplje? - pitala je Tara ironično.

- Dobar dan Tara, vidim ironiju. Mogu da idem gde hoću i radim šta hoću. Vidim da si na odmoru, pa se pitam kad ćeš ti u Beograd - rekla je ona.

foto: Printscreen/Pink

Sledeće pitanje od Tare Simov bilo je za Sandru Rešić.

- Kako bi regaovala kad bih ti rekla da si omraženija od svih ljubavnica iz svih sezona i da li imaš dečka? - pitala je Tara Sandru Rešić.

foto: Printscreen/Pink

- To ne bi trebalo da interesuje Taru Simov, možda je pila kafu sa njim, a ako jeste taj više nije u mom životu - odbrusila je Sandra.

- Da li misliš da je u redu da me toliko pljuješ i vređaš, a bila sam ti pravi prijatelj. Da li je u redu da ćutiš dok cela kuća priča da imamo se*s - pitala je Tara Milana Jankovića Čorbu.

- Nikad te nisam pljuvao. Komentarisao sam tvoju i Nenadovu situaciju. Bila si tu kad mi je bilo najteže. Ti si pričala Đedoviću da smo imali se*s, a ja sam uvek pričao da nismo - pravdao se Čorba.

foto: Printscreen/Pink

Tara Simov postavila je pitanje i Pauli Hublin.

- Kada planiraš da se skloniš od mog bivšeg dečka i kad planiraš da prestaneš da ga muvaš? - rekla je Tara.

- Tara, kako si slatka, nikad. Družićemo se svi, ja i Ša se muvamo, čisto da znate. Kao što se ona nije sklanjala od mog tadašnjeg bvišeg dečka, tako ću i ja sad - rekla je Paula ironično.

foto: Printscreen/Pink

- Ne muvam se sa Paulom, ona je devojka mog drugara, družimo se svi - rekao je Ša.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:15 TARA U PROVODU SA BIVŠIM ZADRUGAROM! Simovoj popustile kočnice, grli se sa drugim muškarcima, Ša pao u zaborav?!