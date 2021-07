ČORBA IZBAČEN IZ ZADRUGE 3 DANA PRED SUPERFINALE! Reperu laknulo: Vreme je da se vratim realnom životu, volim samo TEODORU!

Finalista koji je večeras napustio "Zadrugu 4" posle prvog preseka je Milan Janković Čorba.

foto: Printscreen/Pink

- Taj adrenalin koji me držao, neverovatno. Nije bilo lako, svega je bilo, vreme je da se vratimo realnom životu. Ima par ljudi koji su sigurni da idu do pobede, Miljana, Paula. Ostali svi hoće kući, svi su pod tenzijom, adrenalinom. Bio sam sam zadnja dva dana u pabu, to mi je najteži period u rijalitiju. Teodora je otišla, ostao sam sam.

foto: Printscreen/Pink

- Maja se uvek pojavi iza ogledala. Nisam gledao u nju sinoć na žurki. Volim samo Teodoru, ne bih je menjao za 300 Maja - rekao je reper.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

