ON JE MOJA ŽRTVA! Jovana MISICA izbegla da OSUDI KARIĆA za uvrede koje joj je uputio, on svu krivicu SVALIO na nju! (VIDEO)

- Pričaš da te Stefan toliko branio, da li si svesna da te on upravo najviše napada, najgore reči ti izgovarao, a onda ste oboje skakali na druge, i njima zamerali. To radite u dogovoru da biste imali pokriće? - glasilo je pitanje.

- Malo je drugačije protumačeno. On je neko ko je dao poslednji atom snage da me odbrani. A da smo se svađali najviše, to jeste, jer pre njega sam imala ne tako neke žustre svađe - govorila je Jovana.

- On je moja žrtva, ja sam njega stalno stopirala kad je poželeo da odustane od nas. Najviše me je povredilo sa njegove strane, jer mi znači najviše. Ja sam imala sa njim konflikt, njima to ne bi trebalo da bude toliko bitno. Sve pre njega mi je bilo zezanje - rekla je misica.

- Ja imam pravo kao njen dečko da je napadnem i komentarišem. Ja sam izneo svoje mišljenje, i bio sam najiskreniji - rekao je Karić.

- Ti si najveće napade doživela time što te je on vređao, pa je podstaklo ostale. Ovde si napadana od strane nas za situaciju za koju te je prvi napadao tvoj momak. Da si na ovo pitanje odgovorila jasno, ti si krenula da odgovaraš na pitanje, tako da nema veze sa njim - rekla je Sandra.

- Rekla sam da je on najviše, jer ga volim - rekla je Jovana.

- Da li si je ti najviše uvredio? - pitala je Sandra Karića.

- Nisam! Ne, nisam! Nadica je svakog najviše uvredila! - odgovorio je Stefan.

- Nadica nikog ne vređa, ono što ste međusobno rekli, ja ponovim. To je sve vaše, vaše reči i dela - objasnila je Nadica.

