ONA JE NAPUSTILA BELU KUĆU! Rijaliti učesnica posle 10 meseci videla majku i totalno se SLOMILA! (VIDEO)

Bela kuća ostala je bez još jednog takmičara, a u pitanju je pevačica Sandra Rešić.

Sandra je otkrila da ima veliku tremu, a onda kometarisala odnos Tare Smov i Nenada Aleksića Ša.

"Imala sam samopuzdanja da ću izdržati tri meseca maksimalno. Ja moram da kažem da sam znala da neću napraviti skandal, ali vidite šra je sve bilo. Moram da kažem odnos Tare i Ša, bilo je moje i Markovo ćutanje. Ja sam Ša sklanjala u hotel od nje, ali to nije vredelo. Moram da kažem da sam ja bila njegova hipotetička Nadica njemu.Drago mi je da je shvatio da voli Ivanu. To je vrlo ćudan osećaj, ali ja sam ostala uz njega, a on se zaljubio. Bilo mi ga je žao, ali onda nije. Nazivao me je folirantom, a tada smo bili u najgorim odnosima. Ja njemu nisam ništa oprostila, i ja sam zbog njega osuđena u narodu, a on je trebao da zaštiti Marka i mene, a on nije to uradio. Karma je k...", pričala je Sandra.

"Najveći foliranti su Jovana misica, preterane momente ima. Ima tu još ljudi. Car kada oseti da ga nema juri kadar. Maja ne želi da psuje u lajvu,, ali van njega haos. Ona je jako dobra", rekla je Sandra.

"Odnos Matore i Aleks, ja moram da kažem da Aleks i Matora vole pažnju i mažnenje", dodala je Sandra na račun ove zadrugarke.

U jednom momentu je u studio stigla Cica, majka Sandre Rešić. Njihov susret je bio jako emotivan.

"Sunce majkino, bila si sjajna", rekla je Cica i ljubila ćerku koju nije videla 10 meseci.

