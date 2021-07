MAJA NE ODUSTAJE, POPELA SE JANJUŠU NA GLAVU: Smradu, iskoristio si me za rijaliti i sad bi da me DISKVALIFIKUJEŠ! (VIDEO)

Maja Marinković ponovo se naljutila na Marka Janjuševića Janjuša jer nije želeo da uzme hranu za Igru istine, u kojoj nisu učestvovali.

Ona je napala svog izabranika i prebacila mu što ju je koristio za rijaliti.

foto: Printscreen

"Zagrli me preko ku*ca kad mi je loše. Sram te bilo, ti si loš čovek, sve će ti se vratiti! Znaš kad će se javiti kad one preko ove kapije? Iskoristio me je za rijaliti, odj*baće me!", žalila se Maja.

"A što joj to pričaš, ako vidiš kako reaguje?", ispitivala je Miljana.

"Ti ćeš meni da pričaš? Ostavite me na miru!", vikao je Janjuš.

"On je smrad, nedostaju mu scene, hoće da me diskvalifikuje! Samo traži izgovore", plakala je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.