JANJUŠ MI KAŽE DA BUDEM NORMALNA, ŠTA TO UOPŠTE ZNAČI?! Maja Marinković razvezala jezik o vezi i šta planira napolju! (VIDEO)

Maja Marinković došla je u Rajski vrt da porazgovara sa Drvetom mudrosti o odnosu sa Markom Janjuševićem, kao i o njihovim planovima posle Zadruge i kakva su njena očekivanja.

"Meni priča jednu priču, da me voli i da me neće ostaviti. Onda ono pitanje za stare avanture, mene to poljulja. Znam kako se poneo prema meni prošli put. Pokušao je da pegla neke druge odnose. Imam strah da se neće javiti ili da će me ostaviti. Ako želi da ode ne mogu da ga držim na silu. Mnogo sam emotivna, sve me stigne. Sinoć sma legla on kaže kako samo plačem, juče se ceo dan ponaša hladno. Ima potrebu čim me neko pohvali da kaže da me vode kući. Nije mi jasno što tako reaguje, mene to boli. Pitam ga je l' idemo zajedno na žurku, ona ironično kaže da", objasnila je Maja.

foto: Printscreen

"Šta sve ovde nismo prošli. Dve sezone za redom i svađe i lepi momenti. Razumem da ima obaveze i da mora da se posveti svgom detetu. Brine mi što meni govori jedno, a za crnim stolom koluta očima. Znam da mu nije lako i da ni on u glavi ne zna kako će. Za sve može da se nađe način. Znam kako sam se ja prošle godine trudila i borila i ako su svi bili protiv", rekla je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"Imam dve opcije u glavi. Ili će biti sa mnom i neće slušati mišljenje i komentare, a znam koliko neki ludi ne žele da budemo zajedno. Msilim konkretno na drugare i društvo koje mene ne voli. Možda on pogleda klip sa Čorbom, pa dobije nervni slom. Ili će neko reći ako hoćeš da viđaš, ne možeš da budeš sa njom. Da li će on biti jak da ne pade pod tuđi pritisak. Ja znam da ovde provodimo 24 sata, a da napolju neće biti tako. On kaže samo budi nomralna i neću te ostaviti. Šta znači budi normalan? Ne mogu da se menjam iz korena. Traži najmanju sitnicu da kaže da se ponašam kao ludača i da nećemo biti zajedno. Ne mogu da radim ništa na silu, zato se i tako loše osećam. Naša veza je opšti haos, ako je prošle godine izašao sa većim teretom, sada kao slobodan može sve to da reguliše", odgovrila je ona.

Kurir.rs/K.Đ.