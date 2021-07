MAJA NAPRAVILA LOM USRED EMISIJE I URLALA NA JANJUŠA: Folirantu, provociraš me da napravim cirkus pred kraj! Pozdravljaš KLOŠARE!

Maja Marinković napala je Marka Janjuševića Janjuša zbog njegov izlaganja na radiu i pozdravljanja Lazara Čolića Zole.

"Patetišeš. Hoćeš da ideš da se kur*aš u etno selo. Patetisao si i prošle godine, pa si napravio još gore. Klošarčino", ludela je Maja.

"Pusti me da vodim radio", rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Neću! Patetišeš ovde, ideš na dete. Folirantu", urlala je Maja. Maja se vratila u radio i prekinula emsiju i ponovo napala Janjuša.

"Provociraš me, hoću javno da kažem. Meni pričaš jednu priču, za stolom drugu. Provociraš da bih napravila cirkus dva dana pred kraj. Glumiš žrtvu ovde, folirantu. Pozdravljaš te klošare. Neću da napustim emisiju, a onda me navodno tešiš kad plačem. Hoćeš da te čekaju prijatelji koji žive od Miljaninih para. Mogu sad da sedim celu emisiju do kraja", vikala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

"Izađi napolje! Šta hoćeš od mene?", pitao je on.

"Iskoristio si me za rijaliti. Sedeo si tri meseca u ćošču i ćutao. Ti mene dovodiš do toga", nastavila je Maja.

Kurir.rs