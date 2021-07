ISPADAM BUDALETINA, LJUDI MI SE SMEJU! Lepi Mića posle 10 meseci RAZVEZAO jezik o svemu, isprozivao Maju i Minu kao niko! (VIDEO)

Lepi Mića sumirao je utiske nakon deset meseci i izdvojio svoje najveće greške u "Zadruzi 4":

- Uradio sam mnoge dobre i loše stvari, ali se ne kajem. Jaz između mene, mojih godina i ove omladine je ogroman. Neko misli da je najpametniji i da je sazreo pre vremena. Sada su mi neke stvari jasnije. Ja bih svoje greške možda i ponovio, ja to ponavljam. Krivo mi je zato što neku vidi mrvu u mom, a ne vidi balvan u svom oku. Ispadam ovde budaletina i ljudi mi se smeju da bih odbranio određenu osobu, da bih sačuvao neki mir i da bi u meni videli neki spas, a te osobe mi posle zabiju nož u leđa - počeo je Mića i nastavio:

- Dajem primer Mine Vrbaški, ja je branim kad je u pravu, ali je isto tako i kritikujem. Evo, na primer, ona me je prodala 100 puta! Zbog Maje sam poginuo, jer sam branio nekog ko je rasturio nečiji brak, a dobio sam mnogo uvreda zbog toga. Ona me je prodala kao vreću go*ana! Dakle, ja sam grešio, jer sam branio pogrešne osobe, a ispravne stavove. Ja sam za Nenada Aleksića prvi rekao da je u krivu, ali neke stvari je kao čovek priznao, pa sam ga pohvalio. Od Aleksandre sam čuo da dobro zna šta radim, a da li je znala i kad sam je branio? Ali im sve opraštam, zato što su oni deca za mene. Oni su sada u fazi slave i popularnosti, njima je ovde glavna tema gde će na more. Ja sada stalno razmišljam gde je moje dete. Milici Kemez sam oprostio mnogo puta, da bi sada konačno shvatila da sam u pravu, posle dve godine. Od nje sam čuo kako podvodim devojke, kako neke devojke nameštam. Eto, samo se kajem što branim pogrešne osobe - govorio je on.

- Da li se kaješ što si branio te osobe? Ja ne bih branio osobu, ako ona posle bude loša prema meni, pokajao bih se - komentarisao je Karić.

- Opet bih branio ispravan stav, Mina ima 20 godina, to su sve balavice, one misle da su bitne - dodao je Mića.

