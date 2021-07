TARA SIMOV NEPREPOZNATLJIVA STIGLA U ŠIMANOVCE! Neću sačekati Ša, razočarao me je, ali NISMO RASKINULI!

Tara Simov stigla je u Šimanovce kao gost u emisiji, a kada se pojavila mnogi su se iznenadili.

Naime, ona je došla skroz neprepoznatljiva, sa drugačijim imidžom i frizurom.

Ona je na samom početku govorila o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Moram da te pitam, mnogo je nagađanja, svašta si kačila na Instagram, to je izazivalo reakcije. Kako, šta je istina? - pitala je Dušica.

foto: Printscreen

- Trudila sam da sama plasiram te stvari u javnost, da ne bi bilo ovo, ono. Ali izgleda da sam napravila još goru stvar. Nisam htela da krijem nešto. Sa Nikolom se družim, zašto ne bih kačila slike. A kada ne bih kačila slike, a neko me bude sreo, to bi izazvalo još veći haos. Ja sam neko ko je pokazao da imam više muških prijatelja, nego ženskih i više sam prisnija sa njima. Nisam uradila ništa novo što bi začudilo ljude. Srca stavljam iz milošte. Sve su to samo drugovi - odgovorila je bivša zadrugarka.

- Bila sam ljubavnica samo 20 dana, to mi nije prijalo, ali sad sam navikla. Najviše me boli način na koji sam otišla. Sad sam mnogo bolje, i jedem i spavam, razmišljam. Ša se držao prvih mesec dana. Slala sam balone, sada mi je sve smešno. On i ja nismo raskinuli, svađamo se preko televizora. Sačekala bih ga, ali ponos mi ne da. Jeste me razočarao, pričao je svašta o bivšoj supruzi - rekla je Tara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

