NIKAD VEĆI DEKOLTE DUŠICE JAKOVLJEVIĆ! Voditeljka sve ostavila u ŠOKU novim imidžom, GRUDI u prvom planu! (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević večeras se pojavila izazovnija nego ikad, te je sve iznenadila novim imidžom.

Naime, ona je je obukla kratki top koji je istakao njene bujne grudi, te su mnogi prokomentarisali da nikada nije imala dublji dekolte.

Inače, popularna voditeljka je u studiju ugostila Taru Simov i pričaju o brojnim aktuelnim temama.

Dušica je sa Tarom pričala o akutelnim situacijama u Beloj kući, a Simova joj je otkrila i kako je promenila život nakon rijalitija.

- Trudila sam da sama plasiram te stvari u javnost, da ne bi bilo ovo, ono. Ali izgleda da sam napravila još goru stvar. Nisam htela da krijem nešto. Sa Nikolom se družim, zašto ne bih kačila slike. A kada ne bih kačila slike, a neko me bude sreo, to bi izazvalo još veći haos. Ja sam neko ko je pokazao da imam više muških prijatelja, nego ženskih i više sam prisnija sa njima. Nisam uradila ništa novo što bi začudilo ljude. Srca stavljam iz milošte. Sve su to samo drugovi - odgovorila je bivša zadrugarka - pričala je Tara.

Kurir.rs/I.B.

