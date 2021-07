ŠOK! ĐEDOVIĆ IZNEO SVE TAJNE TARE SIMOV: Pričala je da joj se Ša gadi i da ne može da ima S*KS sa njim! Razvela je čoveka iz ŠALE!

Marko Đedović je nastavio da priča o Tari Simov u studiju nakon što je ova bivša zadrugarka napustila prostoriju kako se ne bi suočila sa njim.

On je otkrio da ga je par Nenad Aleksić Ša i Tara Simov najviše iscrpeo. Matora i Mina Vrbaški su otkrile Đedoviću šta je sve Tara pričala u studiju o njemu, ali i o Nenadu Aleksiću Ša, koga će možda sačekati u superfinalu, ako se bude kvalifikovao.

"Mislim da je Tara u finansijskim problemima", zaključio je Marko.

foto: Printscreen

"Tara je rekla da si joj pozajmio para, da ti je vratila posle dve nedelje, da je uzela za PCR test, a ti si u Zadruzi rekao da je to bilo za narkotike", govorila je Mina.

"Ja nisam budala, imam tačno šta se kad gledala. Krenula je na put sa određenom svotom novca, zaglavila na pola puta... Posle dva dana mi se javila iz istog mesta, isti razlog", govorio je Đedović, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Ona je meni pričala da joj se on gadi, da je ljigav, da ne može da ima odnose sa njim. Ja sam joj rekao da ne razvodi čoveka zbog pitanja i šale. Ona voli da bude u centru pažnje. U Čorbu je bila zaljubljena, ali setimo se Đole, Anđelo itd. Taj centar pažnje sa Ša joj je odgovarao sve do jednog trenutka. Ja sam joj rekao da prestane sa tim ovog trenutka, jer je on počeo da se zaljubljuje. Posmatrao sam je, posle toga je pravila ljubomorne scene. Nije bila zaljubljena, to je bila samo njena priča. Ona je meni nakon toga rekla da je lagala da je zaljubljena. Posle svega mislim da nikad nije bila zaljubljena i da je to bila samo njena priča, da je ja ne bih raskrinkao".

foto: Printscreen

"Kako je sada Ša?", pitala je voditeljka.

"Bolje mu je. Ima emociju prema Tari, ali ima i prema Ivani... Srce kao autobus, za 50 ljudi... U ovom trenutku, da hoće da mu oproste i jedna i druga, da bi rekao da ga privlači Tara, ali da će sve to da se promeni kada pogleda Ivanu u oči", istakao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.