MORAĆE BRAT DA SPAVA SA MNOM PRVU NOĆ U STANU GDE SAM BIO SA IVANOM! Ša ne odustaje od ŽENE, nekoliko sati pred kraj otvorio dušu

Nenad Aleksić Ša otvorio je dušu pred samo finale "Zadruge 4". On je otišao kod Drveta mudrosti gde je pričao o svojim greškama u rijalitiju, kao i o odnosu sa bivšom suprugom Ivanom i devojkom Tarom Simov.

- Mogu ti reći da sam okej. Malo me hvata panika, ne znam šta me čeka napolju, nadam se da će biiti nešto da se popije večeras.

- Kakvih se scenarija plašiš?

- Kakva će biti reakcija ljudi. Naravno da će burazer da me sačeka, ali i ko je ostao od mojih prijatelja, ko je na kraju sve došao...

- Koga bi sve voleo da vidiš u studiju? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Naravno moj brat, prijatelji - rekao je reper.

- Tara ili Ivana? - pitao je Drvo.

- Nemoguće da budu i jedna i druga. Voleo bih da vidim i Ivanu i Taru. Bio bi mi šok da vidim bilo koju od njih dve. Nisam lagan. Kroz rijaliti sam retko kad i bio lagan. Hteo sam da prevarim i sebe i druge, ta izjava da sam lagan me je koštala. Ne želim to više nikad da izjavim - odgovorio je Nenad.

- Ako budu i Tara i Ivana kojoj ćeš prvo prići? - nastavilo je Drvo mudrosti.

- Ivani svakako. To je ono što moram da uradim. Ne očekujem ni jednu ni drugu. Ivani bih svakako prišao. Ne znam kakva bi reakcija bila. Stigle su mi neke stvari danas, jedina osoba koja zna tačnu meru je Ivana. To me je zbunilo, gledam kakva je ljudina ispala, samo reči hvale imam. Ko bi se našao i da me ne ostavi na cedilu posle svih stvari koje sam uradio - rekao je on.

- Da možeš da vratiš film šta bi uradio drugačije? - pitalo je Drvo.

- To sam baš juče komentarisao, ispalo bi da se čupam. Govorim do kraja šta mislim. Sigurno je trebalo sve ovako da se desi. Neću da lažem da bih bio veran i skolonio se od Tare, to su bajke koje bih trebao da prodam ljudima. Sve ima svoj razlog, moralo je tako da se desi. Verujem da svako ima zapisano kojim putem treba da ide. Čekam trenutak da izađem i da se suočim sa svim stvarima. Ne znam kakav će mi život biti, prethodnih sedam godinama sam vodio drugačiji život, plašim se da se ne vratim na starog Nenada. Možda ću biti normlaniji nego ikad, a možda blesaviji. Sve me plaši, mnogo toga lošeg sam uradio, ne znam kako će da mi se vrati - objašnjavao je Ša.

- Šta smatraš svojom greškom? - pitalo je Drvo.

- Greška je način na koji sam Ivani to uradio. Ako je već trebalo sve to da se desi, greška je kako sam se ophodio prema njoj i što sam pričao sve te loše stvari. Sve to me boli. Taj ružan način na koji sam pričao, trebao sam da budem iskren. Bilo bi mi lakše i u odnosu sa Tarom, trebalo je joj kažem sve te stvari, možda bi se manje svađali. Voleo bih da to mogu da izbrišem i promenim. Nadam se da ću dobiti razgovor sa Ivanom i da će mi oprostiti, ne kao životnom saputniku - pričao je on.

- Da li se plašiš osećaja kada uđeš u prazan stan gde si živeo sa Ivanom? - pitalo je Drvo.

- Da. Pre ulaska sam rekao da promeni neke stvari u stanu i sad kad budem video koliko se iscimala. Trebalo je lepše da se završi. Kad uđem i vidim da je sve sredila, a oterao sam je. Možda kažem burazeru da prespava tu prvu noć sa mnom. Izašao si iz stana gde si živeo sa nekim i sad kao... sam sam kriv to sve. Taj trenutak će mi biti najteži, teži od svega što me čeka. Mislim da ću sa nekim ući u stan, bar tu prvu noć, a onda ću gledati da što manje vremena provedem tu. Ako dobijem razgovor sa Ivanom, možda ću lakše da funkcionišem. Mislim ona se sigurno snašla, ona je žena zmaj. Kad su emocije u pitanju ja sam kilav skroz - pričao je Ša sa knedlom u grlu.

- Šta sada osećaš prema Tari? - nastavilo je Drvo sa pitanjima.

- Pa isto. Sa jedne strane me ubija što sam baš bio dobar prema njoj. Jesam pravio ljubomorne scene, ali to su gluposti. Možda sam bio previše dosadan jer sam rijaliti usmerio na vezu sa njom. Isto sam zaljubljen u nju i voleo bih da je vidim, a sve što mi je uradila je pakao. Mislim da nisam to zaslužio - odgvoorio je Aleksić.

- Ako bi se Tara pojavila da li bi mogao da je zamisliš o tvom stanu u Ivaninom krevetu? - pitalo je Drvo.

- Mislim da dok ne dobijem razgovor sa Ivanom, ako ga dobijem, dok ne dobijem oprost. Da uspem da se stabilizujem - pričao je Ša.

- Da li od Ivanine reakcije zavisi tvoja emocija prema Tari? - glasilo je sledeće pitanje od Drveta mudrosti.

- Sve zavisi od toga ako vidim i jednu i drugu. Ovako ako kažem možda pogazim - počeo je on.

- Pitam te za tvoje emocije, a deluje kao da zavise od njihove reakcije - dodalo je Drvo.

- U pravu si. Prema Tari osećam isto, Ivanu stvarno volim. Ne mogu da lažem ljude da je ne volim. Kad pogledam da li bih se pomirio sa Ivanom, prvo da li bi se ona pomirila sa mnom. Da krenemo sve opet nema šanse da zaboravim šta sam napravio, a i nema šanse da ona može da pređe preko toga. Ovo sa Tarom je nešto novo, sve ono što sam video je jasno da ona mene ne voli. Da me voli bila bi uz mene sve vreme tu. Ja sam emotivno razbucan - objašnjavao je Ša.

- Nenade, tvoj stav ne liči da dame biraju. Možda ćeš pravu ljubav naći u Zadruzi 5 - reklo je Drvo.

- Sve je moguće - dodao je on.

