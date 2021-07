OGLASIO SE TAKI NAKON ŠTO JE MAJA POCEPALA I BACILA NJEGOVU HALJINU! Evo šta je sve imao da poruči, a spomenuo je Janjuša!

Zadrugari broje sitno do izlaska iz Bele kuće i trenutka kada će posle 10 meseci videti svoje najmilije.

Maja Marinković je ovu sezonu obeležila po turbulentnom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem i svakodnevnim svađama i tučama.

foto: Printscreen

Ona je i pred samo finale napravila scenu zbog haljine i nakita koji joj se nisu svideli, te je čak i cepala i bacila u smeće, a nakon toga oglasio se njen otac Taki Marinković.

- To je deo Majinog šoua, to je šlag na tortu, ne bih ja bio sa osmehom da to nije sve iscenirano, ona je dobila nove haljine i mislim da će biti zadovoljna. Ona je nosila Zadrugu na svojim plećima, držala konce u svojim rukama, očekujemo pobedu. Što se tiče Janjuša, ja se nikada nisam slagao niti ću se složiti, ja ću da se trudim da to rasturim - rekao je Taki.

foto: Kurir

Kurir.rs/I.B.

