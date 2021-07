SILIKONI U PRVOM PLANU, A ŠLIC NIKAD DUBLJI! Iva Grgurić neprepoznatljiva stigla u Šimanovce, svi se pitaju šta je sad URADILA!

Pobednica Zadruge 3, Iva Grgurić stigla je večeras u Šmanovce, a mnogima je izgledala neprepoznatljivo.đ

Naime, ona je izabrala dugu plavu haljinu punu šljokica, čiji dekolte je istakao pre svega njene silikonske grudi, a šlic je pokazao duge noge.

Iako je poznato da je atraktivna Hrvatica radila nekoliko zahvata posle izlaska iz treće sezone Zadruge, Iva je, čini se, promenila još nešto na sebi budući da joj lice izgleda dosta drugačije.

Dušica je na samom početku pitala Ivu koliko joj je pobeda u Zadruzi znači.

"To je titula koja je promenila ceo moj život. To mnogo znači. Bila sam bačena među vukove, gde ima mnogo loših osoba. Ja sam tu pobedila sve njih i pobedila i samu sebe. Više ništa ne može da me dodirne", rekla je ona.

Podsetimo, ona je u "Zadruzi 3" započela vezu sa Filipom Đukićem, ali su nakon izlaska iz rijalitija stavili tačku na romansu.

