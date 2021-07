TARA FUL SREĐENA STIGLA U ŠIMANOVCE DA PODRŽI ŠA! Simova SE PLAŠI susreta sa njim, otkrila šta će da uradi KADA ON NAPUSTI IMANJE!

U toku je veliko superfinale rijalitija "Zadruge 4", a kao što je i običaj, stari zadrugari dolaze da podrže superfinaliste, a među njima je bila i Tara Simov. Iako su mnogi mislili da neće doći da sačeka Nenada Aleksića Ša, ona je ipak rešila da to učini.

Tara je otkrila kako se oseća povodom superfinala i kako misli da će izgledati njen susret sa Nenadom.

- Malo mi je frka, ne znam kakva će biti Nenadova reakcija kad me vidi niti on mene. Što se tiče Sandre i Đedovića, ne registrujem ih. Neću se ja javiti Nenadu. Čekaću da se on meni javi - rekla je Tara.

