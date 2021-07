ŠA KONTROLIŠE TARU: Proveriću šta je DEVOJČICA radila dok sam bio u ZADRUZI! Ulazim opet u rijaliti! Biću BLUD i NEMORAL! KURIR TV

Nenad Aleksić Ša zauzeo je 15. mesto u četvrtoj sezoni Zadruge na veliko iznenađenje svih. Po izlasku iz Bele kuće, osim porodice, repera je sačekala i ljubavnica Tara Simov, koja, iako ljuta na njega, odlučila je da mu da drugu šansu i da razgovaraju o svojoj vezi.

Ša je u razgovoru za Kurir otkrio da nije zadovoljan ponašanjem svoje preljubnice nakon što je diskvalifikovana i da će najpre morati da vidi šta je radila bez njegovog znanja.

- Večeras prelistavamo šta je radila devojčica. Možda joj neće biti dobro kada budem prelistao šta je sve radila - počeo je Ša, a Tara se ubacila i nagovestila da treba da pričaju i o njegovom ponašanju u Zadruzi i bliskosti sa Paulom Hublin.

- Ja nisam ništa loše radio, ako mislite na druženje sa Paulom. Morao sam da se družim s nekim. Ona će morati debelo da se opravda ya sve što je radila - rekao je Ša, pokazujući da je ljubomoran.

Ša se osvrnuo i na to što je Tara rekla da joj ne treba njegovih 50 000 evra koje je platio zbog toga što je diskvalifikovana.

- Ona mi nije tražila 50 hiljada evra, ja sam sam odlučio da joj dam pare. Rekao sam joj: "nemoj da se diskvalifikuješ, da nas bacaš u trošak". Ali možda je imala razloge da izađe...

Reper je potom prokomentarisao i da planira da uđe u petu sezonu Zadruge. - Nisam potpisao ništa za Zadrugu 5, ali što da ne uđem opet. Kažu svi da ću možda biti gori ako uđem opet. Ali, ako Tara ne bude tu, ako ne bude uspela da me ubedi da me voli, ući ću. Biću blud i nemoral - rekao je on kroz smeh, dok je Simovljeva bila iznenađena.

- Kakva peta sezona? Sigurna sam da me neće prevariti ako bude u petoj sezoni. Ne znam da li je iko ikada pokazao da nekoga ovako voli. Kada je venčanje u pitanju, ali i deca, možda bude za pet, deset godina - rekla je Tara. Reper se osvrnuo i na svoj odnos sa suprugom Ivanom Aleksić.

- Neće biti među nama ničega, voleo bih da s ljudske strane popričamo, ali čujem da je sada na odmoru - rekao je reper aludirajući na to što je Ivana otišla kod Tomovića.

