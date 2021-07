MI SMO GLAVNE ZVEZDE I NOSIMO PARAZITE NA LEĐIMA! Taki otkrio ŠOK detalje ŽEŠĆEG SUKOBA sa Janjušem i Zolom! Oplela je i MAJA!

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Marinković Taki imao je ozbiljan konflikt sa Markom Janjuševićem Janjušem, a nakon toga i sa Lazarom Čolićem Zolom.

Taki je ispričao šta se tačno dogodilo između njega i Zole i da li ga je napao, kao što je Čolić ispričao.

foto: Nemanja Nikolić

"Ne, ma ne, Maji ovde nije bilo dobro i Zola kad je prošao ja sam rekao da li mogu svi da izađu napolje da devojka dobije vazduha. Taman posla da nekog napadnem. Oni sad hoće zbog mene da dobiju malo publiciteta. Oni su nebitni ljudi, da su bitni oni bi bili unutra", rekao je Taki, pa ispričao šta se to desilo u studiju sa Janjušem i dali je istina da mu je opsovao ćerku.

"Laže, to je jedna obična džukela. Kao što sve vreme izmišljaju u kući da mu neko preti. Stajao sam tu sat vremena, videli ste me svi. On meni kao "Šta me gledaš", ja mu kažem ma daj bre gubi se od mene", rekao je Marinković.

foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje da li je video šta se dogodilo između Maje i Janjuša, da je ona nasrnula na njega i da ih je obezbeđenje razdvajalo Taki je rekao da ne zna za to i da je sve vreme bio unutra.

foto: Nemanja Nikolić

Marinkoviću nije bilo prijatno kad je neko od novinara rekao kako je od finala napravio haos, on i svi kompletno, porodica Marinković i Janjušević i da su sinoć bili glavne zvezde.

"Ko? To je on napravio haos, nismo mi. Mi smo uvek glavne zvezde, mi nosimo te parazite na leđima", izjavio je Taki.

foto: Printscreen/Zadruga

"Došlo je do sukoba sa mojim ocem što niko nije planirao niti sam ja pretpostavila da može da dođe do toga. Nije mi prijatno, ja svog oca volim najviše na svetu, naravno volim i njega ali ipak je trebao da ima bar trunku poštovanja prema meni. Ne mislim da mu je Taki rekao išta loše ako je rekao da je on za njega vazduh. Mogao je da iskulira. On je popio ali to nije opravdanje. Toliko poštovanja je mogao da ima i prema meni i prema mom ocu da ne dođe do takvog konflikta, ali šta je tu je", ispričala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Srbijadanas

