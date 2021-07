PAULA I FRAN POSVAĐALI SE USRED EMISIJE! PUJAS ISTRESAO PRLJAV VEŠ: Tresla si krevet sa Nikolom, a sa Čorbom bila u ŠTEKU!

Došlo je do žestoke svađe između Paule Hublin i Frana Pujasa tokom jedne emisije.

Naime, Fran je navodno pogledao razne Pauline klipove, koji su ga razočarali, a kada su se sreli nisu mogli da se ne posvađaju.

"Bila si sa Nikolom ispod pokrivača, sa Čorbom u šteku, pitali su te šta si imala sa Nikolom, ti si rekla "Ništa", rekao je on.

"Ja i Nikola? Ja sam isto gledala klipove šta se ti dogovaraš sa Đedovićem i znam sve stvari, ne razumem pokušaj pranja. Ne znam ko ti je dao upute da ovako pričaš. Mi smo se razišli, to je bola tvoja odluka. Nema potrebe da sada proučavaš, izmišljaš, govoriš laži. Ti sad vodiš rijaliti vani, dobijaš upute kao što si ih ovde dobijao", odgovorila je Paula.

"Mi smo se normalno rastali, nema pomirenja. On to ne može, on izmišlja i kopa. Kad u životu shvatiš da si kriv za neke stvari, biće ti lakše. Ne samo u našem odnosu, nego u celom životu", dodala je Paula u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Kurir.rs/K.Đ.

