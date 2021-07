OVO MU NIKAD NEĆU OPROSTITI, I ON JE OTAC ŽENSKOG DETETA! Maja definitivno RASKRSTILA sa Janjušem nakon INCIDENTA sa Takijem!

Maja Marinković nakon incidenta koji se sinoć deseio između Marka Janjuševića Janjuša i njenog oca Takija, otkrila je da je stavila tačku na bilo kakav odnos sa njim.

"Preživela sam svašta, ali to sam sama bira. Išla sam glavom kroz zid. Volela sam ga i dalje ga volim, ali isto tako mi je i moj otac na prvom mestu. Posle one situacije sinoć prvi put sam osetila da ne treba da ga pozovem. Imala sam i greške, ne pravdam sebe, za svađu su potrebno dvoje. Što se mene tiče, ne mogu nikad da pređem preko onih reči koje je uputio mom ocu i kako ga je izvređao", rekla je ona i dodala da je ovaj put Janjuš prešao svaku meru i da preko toga ne može da pređe:

"Nikad nije bilo baš ovako. Janjuš je otac ženskog deteta i odlično zna kako bi on branio svoje dete. Pogotovo treba da ima razumevanja za Takija koje je gledao sve one scene. To je za meni kukaviči potez".

Na pitanje da li je zbog Janjuša više izgubila para ili živaca, ona je odgovorila:

"Još nisam išla da proverim svoj račun, ali nisam materijalista. Ne žalim se na svoje stanje. Novac je dobrodošao, ali je najbitnije da si psihički zdrav, a ja sam se dosta poljuljala za ovaj period", ispričala je Maja u "Premijera-Vikend Specijal".

