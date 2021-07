NIKO ME NE MRZI POSLE SVEGA, A BILA SAM NAJRIGOROZNIJA! Nadica progovorila o UČEŠĆU u Zadruzi, pa otkrila čime je ZGROŽENA!

Pobednica "Zadruge 4", Nadica Zeljković sumirala je svoje desetomesečno učešće u rijalitiju iz kojeg je izašla bogatija za 50.000 evra.

foto: Printscreen

- Drago mi je što me niko ne mrzi, posle svega. Bila sam najrigoroznija prema onima do kojih mi je najviše stalo. Sve što sam rekla - dobro sam rekla, a sve što sam uradila - dobro sam uradila - rekla je Nadica na početku.

- Psovkama su upropastili ljubav, nije im to bilo potrebno, on je mnogo zaljubljen u nju, za nju nisam sigurna da li je iskrena ili nije. Dosta je ubio tim psovkama sve - govorila je Nadica o vezi Mine i Cara.

foto: Printscreen

- Ja se ne sećam da sam se posvađala sa mojom koleginicom, komšinicom i da koristim neke psovke, to se ne govori ni u najvećoj ljutnji kada nekoga voliš. Oči u oči da tako nekome nešto kažeš, ja to nisam naučila i u mojoj porodici to nije tako. Ako to mogu da govore na televiziji, šta li rade u svoja četiri zida. Moj produkt je Kija Kockar - zaključila je pobednica.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:32 PRVI INTERVJU POBEDNICE NADICE ZELJKOVIĆ! ZAVRŠILA U SUZAMA: Posle ovoga ću ponovo biti KONOBARICA, sve je za KIJU!