HOROR ŽIVOTNA PRIČA POBEDNICE PAROVA: Otac pokušao da je siluje, sestru joj je ljubavnik zadavio žicom, a Nataša našla mir u POSTU

Pobednica devete sezone rijalitija "Parovi" je Nataša Pajović, gledaocima poznata kao "pravna plavuša".

Rijaliti-takmičarima se predstavila kao fakultetski obrazovana, te je u više navrata istakla kako je završila Pravni fakultet. Njen učešća u više sezona "Parova" obeležile su ljubavne romanse, ali i dramatične svađe i raskidi.

foto: Printscreen/Happy

Pajovićeva je bila u vezi sa rijaliti-cimerom Strahinjom Trajkovski i Milutinom Radosavljevićem Milijem. Obe veze su prekinute, a Nataša je tvrdila da ju je Strahinja zlostavljao nakon izlaska iz rijalitija.

Međutim, veza sa Markom Perovićem je opstala do samog kraja. Dvoje stanovnika zemunske vile često su se svađali, ali i mirili pred milionskim auditorijumom.

foto: Printscreen/Happy

Ono o čemu se pisalo i o čemu je Pajovićeva nerado govorila je njena porodična drama. Učesnica rijalitija priznala je da je odrasla sa majkom i sestrom, otac joj je rano umro, a onda je doživela pravi pakao kada je očuh pokušao da je siluje.

"Odrasla sam sa starijom sestrom i sa majkom. Mama mi je sa 10 godina rekla da mi je otac umro, imao je izliv krvi na mozak. Ostala je udovica sa 24 godine, otac je imao 44. Moja majka ne priča mnogo o njemu jer ju je to jako bolelo. Preudala se kada sam ja imala 15 godina. Mama je posle zatrudnela, ja sam bila presrećna jer mi je uvek želja bila da imam mlađeg brata. Inače, moj bivši očuh sve vreme izlazi i ulazi u zatvor. On je 2012. pokušao ubistvo moje majke i mog brata, njegovog sina", rekla je Nataša svojevremeno, pa dodala:

foto: Printscreen/Happy

"Sve je bilo okej, mi nismo znali šta se dešava. Ja godinu dana nisam bila kući. Imala sam stresnu situaciju, taj čovek Radiša, on je lečeni alkoholičar. On moje drugarice nije gledao kao drugarice, a ni mene kao ćerku. Oko tri u noć sam spavala, on je ušao u krevet i pokušao silovanje, ali nije uspeo. On je rekao da lažem, ali policija je poverovala njemu. Ja sam se pokupila i otišla, a majka je ostala sa njim. Mir sam pronalazila samo u manastirima, vera mi je pomogla. Svaki mogući post postim. Moj brat ni sa kim nije pričao, kada sam diplomirala pričala sam sa njim korak po korak. Sada ima 17 godina, jako mi je bilo teško da dođem ovde i da ga ostavim. Ne znam šta je taj čovek (otac) pokušao da uradi, ali mislim da je on kriv za to. Jedina ja ne želim da ga držim u kući, jedina se nadam da može da ozdravi", rekla je Nataša.

"Ja ne znam koliko moja majka ima krivičnih prijava protiv njega, mi smo ga izdržavali, on apsolutno ništa nikad nije radio", istakla je Pajovićeva tada.

Strašniji deo biografije pobednice devete sezone "Parova" tiče se ubistva njene sestre. Draganu Pajović usmrtio je ljubavnik Jugoslav tako što ju je zadavio žicom za sušenje veša.

"Sestra Dragana je završavala srpski jezik i knjiženost, bila je apsolvent, ostao joj je jedan ispit i radila je u jednom kafiću. Veče pre nego što je ubijena mi je poslala poruku: 'Ne brini se, seko, otarasila sam se budale. Otišao je za Nemačku'. Znali smo da je ona u vezi sa kim ne treba da bude, to je čovek koji je bio opsednut njom", ispričala je po ulasku u osmu sezonu "Parova" Nataša.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/SrbijaDanas

