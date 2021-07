NEMAM GRIŽU SAVEST ŠTO SAM PREVARIO ŽENU! Ivan Gavrilović nastavlja život sa Milijanom, otkrio kako su njegova DECA to PRIHVATILA

Ivan Gavrilović napustio je rijaliti "Parovi" kao šestoplasirani, a po izlasku iz vile progovorio je o javnoj prevari i boravku u šou programu.

Denser priznaje da je izgubljen, ali ne odustaje od ljubavne priče sa ljubavnicom Milijanom Bogdanović, a ističe da se ne kaje što je prevario suprugu Marinu.

- Osećam se izgubljeno zbog svega što se dešavalo unutra - na početku priznaje naš sagovornik.

Ivan smatra da ga je relacija sa Bogdanovićevom iz temelja promenila:

- Milijana je ljubav čista. Od ljubavi nemaš gde, dugo sam se lomio. Kada je ljuba u pitanju ne razmišljaš o posledicama - priznaje Gavrilović, pa dodaje da ne oseća grižu savesti zbog javne preljube i da je saznao da je porodica pomirena sa njegovom odlukom:

- Nisam imao grižu savesti nikakvu. Saznao sam da su moji to prihvatili, čuo sam se sa sestrom. Deca su prihvatila. Nisam to očekivao! Svaka im čast - zaključuje on.

