ŠA NE RAZGOVARA SA MNOM POSLE ZADRUGE, SRAMOTA GA JE! Sandra Rešić razvezala jezik, osula paljbu po Tari, ali ni NJIH nije ŠTEDELA

Pevačica Sandra Rešić sumirala je svoje učešće u "Zadruzi 4" i tom prilikom prokomentarisala ukućane sa kojim je provela 10 meseci.

- Umorna, ali dobro sam! Nemam pojma, kako prolaze sati, stižu poruku, ne znam gde sam bila i šta se desilo. Tako da nemam pojma još uvek.

foto: Nemanja Nikolić

- Šta ti je mama rekla, kako je zadovoljna učešćem?

- Mama je prezadovoljna. Nisam se obrukala. Nisam nikog uvredila do srži, niti sam nešto grozno napravila. S obzirom da je ovo moj prvi rijaliti, pozitivniji su komentari nego što sam očekivala.

- Da li si očekivala pobedu Nadice Zeljković?

- Iskreno, navijala sam za Rialdu, Paulu i Kenana, ali kada se završilo rekla sam da treba da pobedi ili Milica Kemez ili Nadica. Drago mi je zbog obe.

- Kako komentarišeš pomirenje Tare i Ša?

- Reći ću samo da gospodin ne razgovara sa mnom, prolazi pored mene sa nekim osmehom koji ne razumem, niti želim. Verovatno je video moju reakciju na nihov poljubac na Superfinalu. Samo ću reći, neka svako traži svoju sreću i neka dobije šta zaslužuje.

foto: Nemanja Nikolić

- Misliš li da je takvo ponašanje uticaj Tare Simov ili se uvredio zbog tvoje reakcije?

- Ne, nije se on uvredio zbog moje reakcije, on moju reakciju napamet zna. Mi smo mesecima unazan pričali o mojoj reakciju. Čak i kad su drugi koristili ružne reči za njih, ja sam ćutala. Pre mislim da ga je sramota, nego da mu je Tara bilo šta rekla. Ja nemam problem da se izvinim, ali dođe do momenta kada sam ravnodušna, a sada sam ravnodušna.

- Misliš li da je ovo definitivno kraj ljubavnoj romansi Maje i Janjuša, s obzirom da je izbio žestok sukom Janjuša i Takija na Superfinalu.

- Ne mislim da je kraj, bar što se nje tiče. Gledaćemo mi njihove klipove još. Ovo sinoć je bila prosto prirodna reakcija, ali Janjuš je popio i udarilo ga je na agresiju. To svakako neće sprečiti Maju da uspe u onome što je naumila.

foto: Printscreen

Da li bi menjala nešto da možeš da vratiš vreme?

- Da, da mogu da vratim vreme, i jedino što sebi zameram je što sam ćutala. Iako je to bio splet okolnosti, da li biti Nadica i upirati prstom i govoriti istinu. Ali sa druge strane ja sam imala tog Ša i tu Taru, koji su meni pretili. Govorio mi je da ako budem progovorila o temi koja ne postoji, da ću ja biti razlog što se on razvodi. Rekao mi je da ću ga razvesti, ako budem nastavila da pričam gluposti. Ja mogu da budem odvratna, ali po prirodi nisam surova, nikad ne bih dozvolila da neko zbog mene preskoči kapiju i zaduži se 50 hiljada evra. Ispala sam mu drug i ja sam na to ponosna, ali moglo je drugačije.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

