CELA ISTINA O BIVŠOJ ŽENI REPERA! ŠA RAZVEZAO JEZIK: Teško je bratancima objasniti gde je strina, a nisam zatekao PRAZAN STAN!

Nenad Aleksić Ša progovorio je o planovima sa bivšom ženom Ivanom, koju je prevario tokom boravka u rijalitiju.

On je potvrdio da njegovim bratancima nedostaje Ivana.

foto: Nemanja Nikolić

"Teško je deci objasniti gde je strina sada... Ali eto, dešavaju se takve stvari. Kao što su se i moji razveli, pa bratu i meni ništa ne fali. Pravo da kažem, ne sećam se kako su nama objasnili zašto mama i tata nisu zajedno. Deca će brzo to da prebole, osećaju sada prema strini veliku ljubav, ali život ide dalje. Tara će im sigurno biti kul, ona je baš gotivac. Danas smo bili kod mog drugara koji ima klince, znate kako se igrala sa njima... Vidim da i ona gotivi decu, tako da... Ne razmišljam trenutno o (zajedničkoj) deci, ali kroz neko vreme, ako sve bude funkcionisalo kako treba, što da ne. Mogu sebe da zamislim pored Tare zauvek. Njena energija, meni je top, kako god, šta god da radi", ispričao je reper.

Kakva je bila reakcija tvojih roditelja? Imao si nekoliko izjava nakon što si saznao da je nisu primili u tvoj stan, da li ste izgladili odnose?

"Ja sam ocu rekao da nema pravo da se meša u moj život, da ću ja biti sa kim hoću. Ako su ti roditelji dali život, ne moraš da živiš po njihovim pravilima. Ja sam neko ko ima 40 godina i nema niko pravo da mi određuje, mogu da mi kažu. Ja im nisam ništa sugerisao sa kim treba da budu, ne smeju ni oni meni. Ja znam šta je najbolje po mene. Upoznaću ih sa Tarom, ali kroz neko vreme. Mislim da još nije vreme da ih upoznam sa Tarom. Rekao sam kevi, ako želi da pričamo normalno, dolazim sutra da se vidimo, ako će da me kude, onda neko vreme neću da se vidim sa njima. Dosta je bilo tenzije, želim da se opustim i probam da budem lagan", izjavio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

"Živeću sa Tarom, gledamo da iznajmimo neki stan. Njoj je glupo da živimo u mom stanu, što ne razumem, jer su tu dolazile i devojke pre Ivane. Sad kao treba da zaključamo stan, da ga zapečatimo? Ne, život ide dalje, dešava se i da premine neki partner, pa ljudi nastave da žive u tom stanu. Ali Tari je neprijatno. Ja sam rekao, možda se vremenom opusti kada splasne tenzija. Na društvenim mrežama nam je pakao, na ulici ljubav. Legendo, brate, najjači si. A na Instagramu pakao", dodao je reper.

Ša se na samom kraju razgovor još jednom osvrnuo na Ivanu, njen novi salon, ali i stan.

"Mislio sam da se Ivana ne oglašava za medije, ali se oglašavala. Razveli smo se i to je to. Nisam video novi salon, ali želim joj svu sreću ovog sveta. Ako će Vladimir da je usreći, želim joj i to. I trebalo je da podrži Nadicu u superfinalu, Kija je njena drugarica. To je to, razumem apsolutno. Nisam zatekao prazan stan, zatekao sam gomilu piva u frižideru", otkrio je Ša na kraju razgovora.

foto: Nemanja Nikolić

