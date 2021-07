TARA VREĐALA BIVŠEG U ZADRUZI, A ONDA MU SE IZVINILA Mateja ne može da zaboravi NJENE REČI, a ovako komentariše njenu ljubav sa ŠA

Mateja Matijević, nekadašnji učesnik treće sezone "Zadruge", prisustvovao je gala zabavi u Šimanovcima, povodom završetka četvrte sezone rijalitija koji je oborio sve rekorde gledanosti, a sada je sumirao utiske nakon svog učešća u rijalitiju.

- Slegli su se utisci... Prošlo je godinu dana od mog izlaska. S obzirom da mi nismo imali žurku nakon Zadruge 3, bila je korona, sad sam došao da vidim šta se dešava, kakva je to žurka... Otišao sam u neke mirnije vode - priznao je Matijević.

On je u trećoj "Zadruzi" ostao upamćen po turbulentnoj vezi sa Tarom Simov, koja ga je često pominjala i u četvrtoj sezoni - i ona, ali i reper Nenad Aleksić Ša. Tara je u više navrata izgovarala uvrede, ali i pretnje na Matejin račun, zbog čega se javno izvinila njemu i njegovoj porodici nakon izlaska iz imaginarijuma.

- Izvinila se nakon izlaska jer je uvidela da njene uvrede, prozivke nemaju smisla, jer ja ništa nisam pričao za nju dok je bila unutra. Ona je imala neke pogrešne informacije... Ne znam, okej, sve je okej. Izvinila se, ja sam to prihvatio, ali ne mogu da zaboravim. Boli me uvo, iskreno, za bilo šta. Bolelo me uvo za uvrede, boli me uvo i za izvinjenje, iskreno - kaže Mateja i priznaje da sa Tarom nije ostvario nikakav kontakt, a osvrnuo se i na njenu ljubavnu priču sa sveže razvedenim reperom.

- Super, svaka čast. Ako je našla svoju ljubav, našli su se, to mi deluje da je tako, da odgovaraju jedno drugom. Ako su oni srećni ja sam, verujte mi, još srećniji.

Takođe, Mateja se osvrnuo na period kada je i sam bio u vezi sa Tarom i ponovo istakao da njihova ljubavn ije imala šansu da uspe.

- Mi smo dva totalno različita sveta, totalno. Ta priča je od starta bila osuđena na propast.

