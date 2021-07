ŠA OTKRIO DA NJEGOVI RODITELJI NEMAJU DOBRO MIŠLJENJE O IVANI! Reper bez zadrške o bivšoj: Nije htela da Tari da KLJUČEVE od stana

Marko Đedović je objasnio razlog zbog koga se sukobio sa Tarom Simov na žurki, a onda je Ša priznao da njegova porodica nema lepo mišljenje o Ivani.

- Ja sam pop**deo, ne može tako da se priča. Tara i ja smo posle izašli, iznervirala sam jer ja neću da se družim sa nekim ko me optužuje da lažem - govorio je Đedović.

- Ne treba mi halabuka, posle svega. Zamerio mi je da mu nisam porišao da se javim, pa sam joj rekao da priđe i da se javi na kraju. Okrenuo sam se, i sledeće vidim kako je Tara istrčala - rekao je Ša.

- Ja znam nju vrlo dobro, njena reakcija govori da ja pričam istinu. Kad sam joj rekao da joj je teško za te osobe, onda je ona pukla. Rekao sam joj ako treba da joj dam novac, i dok ne ustane i kaže sve što je meni rekla, do tada neću da joj pružim ruku. Ona se valjala jer sam joj to šapnuo, i rekao da prestane da ga koristi, da pravi majmuna od njega. Kad bude skontao šta mu radiš, tek će onda videti kolika je budala - rekao je Đedović.

- Ja sam sa mojima pričao, prihvatiće je - nastavio je Ša.

- Jao, jesi lud? Pa tvoja sestra mi je rekla drugačije - rekao je Marko.

- Malo sam se šokirao kod jedne stvari, vezano za Ivanu. Ona se i te kako oglašavala, i moji nemaju dobro mišljenje o njoj. Moja mama je spustila loptu, ona je takva, prihvati sve što ja želim - pričao je Ša.

- Te noći kad smo stajali sa njegovom porodicom, bili su besni i nervozni. Sestra je rekla da bi je uhvatila i raščerupala. I da je sve videla što je napolju, i da ne zna da li će se opametiti. To što sam pričao i rekao Tari, ona zna šta ja pričam, isto tako u kući, kad počne da plače. Kad smo bili na žurki, pričao sam sa Matejom, s njim sam bio jako dobar do pred kraj Zadruge. Ja sam mu se izvinio, a Tara je gledala šta ja pričam. On joj je rak rana - pričao je Đedović.

- Teško, bol postoji, ali ne takva kao što vi mislite - rekao je Ša.

- Šta je njen cilj da toliko drami? - pitao je Milan.

- Sinoć mi nijednog trenutka rekao da nije tako. Kad sam joj rekao da prestane da radi to što radi, da ako joj treba novac, da ću joj pomoći. Ona neće izdržati, ona će zavšiti u ludnicu, šanse nema da izdrži. Ona je nesrećna i tužna. Ja znam razlog, a on nema pojma. On je slab što se tiče emocija - nastavio je Đedović u emisiji "Narod pita"

Ša je potom otkrio i jedan detalj koji dosad nije bio poznat javnosti.

- Majka mi je rekla da nije istina da ona nije želela da da Tari ključ od stana, već Ivana. Ivana nije htela da da ključeve, to je istina - rekao je on.

