LEPI MIĆA RAZVEZAO JEZIK: Aleks bi pobedila da me slušala, Taki se više igra RIJALITIJA nego Maja! Ja sam svima PRIJATELJ

Miroslav Pržulj (Lepi Mića) već dugi niz godina važi za jedno od najpoznatijih rijaliti lica, pa je pevač ponovo uspeo da se domogne superfinalne večeri.

On je sumirao svoje utiske o svom učešću, ali i brojnim međuljudskim odnosima.

foto: Nemanja Nikolić

Podržao si Milicu Kemez, da li si ponosan na njen plasman?

- Milica je neko u koga sam ja verovao i drago mi je da je posle dve godine shvatila da joj ja mislim dobro.

Šta je presudilo da baš ove godine dođe do drugog mesta? Prošle godine nije bila toliko visoko plasirana.

- Nije me slušala. Nije ni ove, ali počela je tek da me sluša pre tri meseca. Da me je ranije slušala bila bi ubedljivo najbolja.

Da li si čestitao Nadici pobedu i da li si se video sa Kijom Kockar?

- Nemam ja potrebe da se viđam sa Kijom, ja sam Kiji pomagao kad je trebalo, ona sada ima neke druge prijatelje i neke druge poglede na život, neka je živa i zdrava. Sa Nadicom sam okej.

foto: Printscreen

Superfinale je možda bilo najturubulentnije do sada - rijaliti posle rijaltija. Kako komentarišeš svađe Janjuša i Takija, Mine i Cara, Tare i Ša?

- To je dokaz da ništa nije rešeno u rijalitiju, to je sve bilo nepredvidivo, neispitano i nerešeno do kraja, ali mislim da je tu i velika borba za kadar. Nekad pomislim da Taki igra više rijaliti nego Maja, previše ulazi u priče i sitna crevca, ako već smatra da se njegova ćerka ponaša loše, druže, izvedi dete odavde, šta je pušta ovde... Meni to nije jasno, ta ljudska i očinska odgovornost se nije pokazala, to ne pije vodu.

Miljana Kulić ti se nakon svega izvinila i zahvalila na svemu i pored svih svađa sa Marijom, rekla je da te voli. Šta misliš o njenom 3. mestu?

- Miljana je to zaslužila, ona je neko ko se dao u rijalitiju, sad koliko je to što ona radi u okviru moralnih kodeksa i koliko je to normalno ili nije, to je već nešto drugo. Ona je interesantna za rijaliti i neko koga narod voli. Što se tiče našeg odnosa, ona zna da ja njoj mislim dobro. Ja sam svima njima prijatelj, a oni meni su...

Aleksandra Nikolić se takođe visoko plasirala.

- Ista priča. Nju sam isto branio, štitio i čuvao, a ona je našla neki razlog kako ja nju vređam i da ja njoj ne mislim dobro, okej, neka misli da je tako. Aleks bi bila prva da me je slušala.

foto: Nemanja Nikolić

Da li te je šokiralo Paulin plasman? Mnogi su mislili da će ona biti bolje plasirana od Frana.

- Ja sam navijao da Paula pobedi, ali duboko u sebi sam znao da je uradila jako lošu stvar. Fran nije mogao da bude prvi, to je sigurno. Oni su interesantni, zaludeli su mladi svet koji ne glasa.

Da li si se čuo sa Stefanom i Jovanom? Da li će opstati?

- Hoće, mladi su... Ja bih voleo da njih dvoje opstanu. Stefan je dobar dečko, međutim mislim da mora da shvati da je rijaliti ozbiljna priča, da mora to da gleda drugačije, za njegovo dobro.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:05 PROCURIO SNIMAK IZ KREVETA MINE VRBAŠKI I FILIPA CARA! Rijaliti par pokazao šta radi nakon ZADRUGE, a sve objavili javno! (VIDEO)