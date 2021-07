ON NE ZNA ŠTA RADI, MOLIM HODŽE DA MU POMOGNU! Bivša zadrugarka JAVNO isprozivla Ša nakon što su se obračunali u emisiji!

Nenad Aleksić Ša otkako se završila "Zadruga" ne prestaje da intrigiram, a sinoć je u emisiji mnoge iznenadio gostovanjem u emisji.

On je uživo u programu u jednom trenutku isprozivao i bivšu cimerku Erminu Pašović, koja se potom uključila u emisiju, te je obračun nastavljen.

foto: Printscreen/Zadruga

Bivša zadrugarka nije štedela repera, a nakon obračuna u emisiji, ponovo se oglasila na Instagramu.

- Ali, kad je pretio roditeljima da će ih prodati radi Tare?! Šta očekivati od takvog čoveka! Sve je istina što on priča... Kao što je sve negirao u "Zadruzi" da je ikad rekao, da 'l to bila ja, Rialda, Nadica, Nataša, Aleksandra... Ali ja ti opraštam, jer to nisi ti. Još jednom apelujem svim hodžama da mu što pre pomogne jer on ne zna šta radi - napisala je Ermina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 TARA I ŠA UHVAĆENI POSLE RIJALITI FINALA: Evo gde je kontroverzni par proveo jutro posle BURNE NOĆI!