PRIČALA SAM SA SESTROM, ODNOS JE ZATEGNUT: Milica Kemez priznala šta ju je najviše pogodilo, ovako je reagovala na pitanje o BORI!

Milica Kemez je u nedavno završenoj 4. sezoni rijalitija osvojila visoko drugo mesto, što je mnoge podjednako iznenadilo i obradovalo. Kemezova je tokom svog boravka u Beloj kući uspela da pridobije narod svojim ispovestima, ali i svojom burnom vezom sa Borom Santanom.

Milica je otkrila kako se oseća nakon finalne večeri i da li se nadala poziciji koju je osvojila.

- Nisam očekivala, ali sam se nadala, iskreno. Ne znam ko se još nada drugom mestu, tako da sam se nadala prvom mestu. Nadala sam se, ali nisam očekivala, zaista sam smatrala da je ogromna konkurencija i da tu zaista nemam neke šanse.

foto: Nemanja Nikolić

Kako se osećaš nakon superfinala?

- Iskreno, nisam ni spavala. Ja sam bukvalno legla i odspavala nekih sat vremena i totalno sam u haosu.

Da li si veče provela sa sestom, Mirelom?

- Dobila sam apartman na dve nedelje, Mirela je bila sinoć kod mene, sad sam sama. Pričale smo o svemu, zategnut je odnos, ali dobro. Dosta tu ima stvari koje bi trebalo raspraviti, dug period smo bile odvojene, ja sam ovde dve sezone. Imamo dosta o čemu da pričamo, ovde sam, kao što vidite, došla sama, tako da vam je sve jasno.

Bora je rekao da niste zajedno, ali te je ipak podržao, doneo ti cveće i jurio je da ti kupi haljinu za superfinale.

- Super, drago mi je da se potrudio da mi uzme tu haljinu, iako mi je bila dva broja veća, hvala mu na tome.

Koji su tvoji dalji planovi?

- Zaista mi treba jedan odmor, nisam spavala dva dana, preumorna sam, nisam stigla ni da se raspakujem, umor me je savladao, tako da ne mogu sad ni da pričam o planovima.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si se u nekog razočarala?

- Nisam gledala nikakve klipove, mene su samo zanimale neke izjave neke čuvene Katice, za koju u životu nisam čula niti videla, niti uopšte poznajem ženu, Bože me sačuvaj. Ona "stokilašica" isto pokušava preko moje grbače da dođe do medija, do "Zadruge", srećno im bilo na tome. Providno, smešno i jadno, čime su se sve ljudi služali, kakve dezinformacije su o meni iznosili, izbačen moj snimak gde ja ležim, kao nikome se nije da zaspi na kauču u vešu posle izlaska i da se probudi mamuran, i to je kao dokaz o prostituciji... Toliko sam razočarana i besna na te stvari, ali otom-potom.

Koga ne želiš da vidiš? Kome se raduješ, a kome ne?

- Dosta njih ne želim da vidim, niti me zanimaju, niti su me zvali da me čestitaju, to samo govori o njihovoj sujeti. Posle rijaltija me od zadrugara nije pozvao niko, Teodora mi je poslala poruku i još par njih je okačilo na stori, Mića me je, naravno, kontaktirao i to je to otprilike.

Da li ćeš se javiti Bori?

- Mogu da mu se javim najnormalnije, ali to je to.

foto: Printscreen/Pink

