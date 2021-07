TATA MI JE U KREVETU, SMRŠAO JE 30 KG I U DEPRESIJI JE! Miljana Kulić otkrila detalje iz porodičnog doma: Vodiću ih u MANASTIR!

Miljana Kulić je osvojila 3. mesto u finalu rijaliti programa Zadruga, a sada je otkrila u kakvom su zdravstvenom stanju njeni roditelji.

foto: Printscreen/Amidži Šou

"Iako se trudim da budem nasmejana, ja sam imala neke obaveze. Saznanje da mi je tata u krevetu i da je smršao 30 kilograma me je dokrajčilo. Mama ga je vodila na skener, doktori kažu da je dobro. On je upao u depresiju, ne ustaje iz kreveta, razočarao se u život. Ne mogu da verujem sa kolikom zlobom sam se susrela, da ja lažem da su mi roditelji bolesni. Sada mi je prioritet porodica i Željko. Naučio je moje ime da izgovara. Na sve moguće načine želim da moji ozdrave i želim da se opametim. Sve zavisi od mene. Moram porodici da se posvetim. Kada oni stanu na noge, planiram da ih vodim u manastir. Nadam se da će svi biti dobro. Ne želim da padam u očaj, želim da gledam napred i da budem pozitivna. Ko je mislio negativno nije se izborio. Ja ću tatu da izbavim iz svega ovoga", rekla je Miljana, a onda spomenula i Zolu.

"Videla sam se sa Zolom, nismo zajedno. On je snimio pesmu neku. Nemam komentar. On je umislio da je zvezda, hoće da se posveti karijeri, a ja porodici i to je tako", rekla je Miljana u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/Amidži Šou

Kurir.rs/M.M.

