JOVANA JE PODMUKLA NIJE NI M OD MISICE! NADICA JE BAR BILA REALNA: Ana Bulatović razvezala jezik o rijaliti finalistima!

Ana Bulatović na žurki nakon velikog superfinala sumirala je utiske o svom boravku u Beloj kući.

Ona je otkrila kakve emocije su joj se probudile kada je ponovo ušla u Belu kuću.

Da li si zadovoljna pobednicom ove sezone i da li si očekivala da to bude Nadica?

- Zadovoljna sam, iako je moj favorit bio Mišel, on je imao sve kvalitete koje treba da poseduje jedan čovek i muškarac. Stvarno je kulturan, imao je neke svoje stavove, objektivno mislim da je on trebao da pobedi, ali sam zadovoljna što je Nadica pobedila. Bolje i ona, nego neko ko uopšte nije imao kvalitete, Nadica je bar bila realna, žena iz naroda i drago mi je zbog nje.

Ko je od superfinalista najmanje zalužio pobedu?

- Jovana misica. Ona me je razočarala od samog starta, u prvih meseca dana rijalitija nisam znala ko je ona, onda sam kasnije saznala ko je i razočarala me definitivno. Kao što sam par puta izjavila, ona nije ni "m" od misice, to i dalje mislim. Jednostavno ne volim tako tihe ljudi, oni su uvek podmukli i ne znaš s njima na čemu si. Volim ljude koji kažu šta misle, pa da li je crno ili belo, bitno da se kaže isitna.

Da li misliš da će njena veza sa Stefanom opstati?

- Mislim da neće. Nisam protiv ničije ljubavi, ali mislim da je tu bilo dosta laži. Stefan je korektan dečko koji voli istinu, tako sam ga ja procenila, a ona definitivno nije osoba koja govori istinu.

Kako kometarišeš pomirenje Tare i Ša?

- Pa, eto, sinoć smo imali priliku da vidimo taj strastveni poljubac između Tare i Ša, imala sam reakciju, moja reakcija je hit, znači, ja sam meni apsolutni hit! Ali, šta znam, uvek sam za ljubav i ne mešam se puno, nisam se mešala ni unutra, oni najbolje znaju. Ako se vole, što da ne, ako će on da se vrati supruzi, opet što da ne, neka sami reše.

Na superfinalnu je izbio skandal sa Takijem i Janjušem. Da li misliš da je ovo definitivno kraj veze Maje i Janjuša?

- Da, videla sam, deluje kao da je definitivno, ali ipak mislim da nije kraj. Ipak mislim da tu ima nekog nastavka, jer smo milion puta videli da je tu negde kao kraj, ali to se opet nastavi opet, opet i opet, tako da mislim da nema tu još uvek kraja.

Da li si zadvoljna svojim plasmanom?

- Da, jesam, apsolutno sam zadovoljna, ušla sam spontano i sve sam radila isključivo srcem i nisam igrala nikakav rijaliti, nisam pravila nikakve priče, sve što ste videli unutra to sam isključivo bila ja, kao i večeras ovde, kao i negde napolju van ove kapije. Drago mi je što je narod to prepoznao u meni, tu neku spontanost i iskrenost. Možda sam mogla i ja da se igram, jer neki da se nisu igrali i da nisu imali neke veze uopšte ne bi bili ovde i ne bi toliko bili bitni. Ponosna sam na sebe.

Koji su ti dalji planovi?

- Muzika je moj cilj, ovde sam i ušla najviše zbog muzike i svoje promocije. Neću sad da otkrivam, ali pesma je moj život, eto, težim samo ka tome.

Da li nakon "Zadruge" ima više udvarača?

- Ima udvarača, sada sam trenutno solo. Lepa, a sama! Polako, otom-potom, sve će jednog dana doći na svoje, čekam pravog muškarca u svakom smislu te reči! Trenutno sam na odmoru što se tiče ljubavi i uživam sa prijateljima i porodicom, uželela sam ih se, a momak i ljubav će doći vremenom.

Da li bi se ponovo oprobala u ulozi rijaliti igrača?

- Iako sam na početku rekla da nikad ne bih, evo sad ti iskreno kažem da bih!

