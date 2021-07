SVAKO JE OTIŠAO NA SVOJU STRANU, JA U APARTMAN, A ONA KOD MAME! Filip Car potvrdio RASKID sa Minom, ne želi više da je vidi!

Mina Vrbaški raskinula je sinoć tokom emisije sa Filipom Carem nakon što su im pušteni njegovi klipovi sa Sanjom Stanković.

Haos je nastavio kada se jedna gledateljka uključila u program.

"Mnogo je više kriv Car, a ona što je dozvolila to", rekla je gledateljka.

foto: Printscreen

"A niste primetili dakad treba da joj bude krivo, ona se ponaša kao da je osvojila džek pot! Ja sam vakcinisan protiv toga! Ja sam nju izabrao, pa mora da me grize savest. Samo što mi se nije po*rala u usta! Svi moji prijatelji mi kažu da me ne prepoznaju! Se*e mi se od svega! Bude li mi se ovako nastavljalo... Pa deset meseci sam sebi omču oko vrata stavljao. Ona se hrani time što se ja borim, nerviram, ali ja ne mogu", pričao je Car zbog kog je Mina napustila studio.

Filip se sada oglasio ovim povodom i otkrio da su definitivno raskinuli i da želi da bude sam, te nema nameru da se miri sa Vrbaški.

- Svako je otišao na svoju stranu, ja u apartman, a ona valjda kod mame, ne znam... Idem danas na jednu lokaciju da se koji dan dobro odmorim i stabilizujem, da se mogu suočiti sa mojima i ostalim stvarima. Možda sam juče pregrubo reagovao i pričao, ali bolje tako... Želim biti sam - poručio je Filip.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:05 PROCURIO SNIMAK IZ KREVETA MINE VRBAŠKI I FILIPA CARA! Rijaliti par pokazao šta radi nakon ZADRUGE, a sve objavili javno! (VIDEO)