LEPI MIĆA ZA KURIR: Moja ćerka je MENADŽER U GUGLU, uskoro postaje doktor nauka! A evo koga smatra NAJVEĆIM LICEMEROM u Zadruzi!

Lepi Mića (62) napustio je "Zadrugu" u finalnoj večeri, zauzeo je 16. mesto. Tokom svih devet meseci bio je oštar na jeziku i svim ukućanima u lice rekao sve što misli. Često je isticao da je takav program postao promocija bluda i nemorala, ali nije dozvolio da ga to poljulja. Ono malo vremena kad nije u rijalitiju, Mića je posvećen porodici, supruzi Snežani i ćerki Sari, na koje je vrlo ponosan.

- Umoran sam jako, još jedna "Zadruga" je iza mene. Brzo sam se prilagodio na spoljašnji svet, nije to za mene ništa novo. Dva meseca odmora, pa ćemo da vidimo.

Da li planirate da uđete u "Zadrugu 5"?

- Na finalnoj večeri sam rekao da ovog puta o tome odlučuje supruga Snežana, videćemo. Svakako moj plan je da budem u medijima do svoje 65 godine, posle toga se povlačim. Kupio sam plac u blizini Beograda, planiram tu kuću da izgradim i da to bude moja oaza za odmor od svega. Šta je na vas ostavilo najveći utisak u "Zadruzi 4"? - Promena shvatanja životnih principa kod Milice Kemez. Konačno je shvatila šta je život i koliko je surov, ali realan. Drago mi je što je shvatila ko joj je prijatelj. Ona je konačno dobila kuću koja joj je toliko potrebna i ja sam jako srećan zbog toga.

Šta mislite o vezama u rijalitiju?

- Voleo bih da Stefan Karić i Jovana opstanu, ali oni su dva različita sveta. Teško, jer su njihovi životni principi totalno različiti. Kristijan i Kristina su najsvežiji, možda oni uspeju. Svim tim parovima želim sreću i da uspeju, mada ja ne verujem u te priče i ljubavne veze u rijalitiju. Milici Kemez je Bora Santana najveća životna greška. Njoj je najbolje da bude ceo život u "Zadruzi"

. Ko je najveći licemer "Zadruge"?

- Jovana Tomić Matora! Ona je meni zamerila što sam joj rekao da ne bude kuvarica novim zadrugarima, svi su je pljunuli i prodali, ona je ćutala, a mene je uvredila. Ne sme da kaže ljudima šta misli zapravo, ulizuje im se iako je ona ta koja je trebalo da vodi rijaliti s tolikim iskustvom. Šta Mislite o Janjušu, Maji i njenom ocu Takiju? - Veza Maje i Janjuša je pokazatelj kako nikada ne treba, to je bolesno. Oni ništa dobro nisu pokazali. Taki je preterao, on je priča za sebe. Nenormalno je kako se on ponaša, jako se ufurao u rijaliti. Kad imaš žensko dete, na neke stvari moraš da paziš, to su škakljive teme u koje ja ne bih ulazio i bolesno ih je komentarisati.

Kako komentarišete vezu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša?

- Znao sam da će sve ovako biti, to sam i rekao. Video sam da je Ivana kod Tomovića, a da su Tara i Ša zajedno. Svako je tamo gde pripada, u stvari svako je tamo gde treba da bude. Mislim da je Marko Đedović Tari bio iskren prijatelj i da je ona pogrešila prema njemu.

Na finalu ste rekli da ćete da se izvinite Mariji Kulić, da li ste to učinili?

- Meni je mnogo žao zbog njene bolesti, kad sam čuo, jako sam se potresao. Na finalu, kada je Marija došla, ja sam je zagrlio i iskreno joj se izvinio, ali i ona meni. Drago mi je što smo prešli preko toga, sve što budem mogao da joj pomognem, ja sam tu za njih.

Vi ste i dalje neko ko brani porodicu i brak kao instituciju, a jako malo pričate o svom privatnom životu, kako uspevate da izdržite toliko dugo bez Sare i Snežane?

- Teško je, ne volim da kukam, šta mogu time da dobijem. Sve troje imamo jasan cilj i mi doživljavamo trenutno stanje kao zadatak. Sara je na svom zadatku, radi i gradi svoj život. Zadatak moje supruge je da čuva kuću i bude stub naše porodice, a moj zadatak je da budem u rijalitiju.

Šta kažete na pobednicu "Zadruge 4" Nadicu Zeljković?

- Nadica je preuzela moju ulogu na samom kraju. Prva tri meseca nje nigde nije bilo, ja sam je probudio. Na nominacijama sam ustao i rekao Tari što se mene tiče, ti i Ša ste u vezi, dosta je više foliranja, nisam hteo da ćutim više. Tom prilikom sam ustao i podigao Nadicu i rekao joj sram te bilo, tvoja ćerka je to doživela, a ti ćutiš. Ona je tada ustala i počela da se zalaže za to. Opet kažem, poštujem glas naroda, čestitam gospođici Zeljković, pošto nikada nije bila udata, ali ona se nikada nije javno pokajala za svoje delo.

O vašoj Sari skoro pa se ništa ne zna.

- Ovako, moja ćerka ne voli da se provlači po medijima. Ona je moj ponos i najveći životni uspeh. Ne bih otkrivao gde ona živi. U Srbiji je završila elektrotehniku, magistrirala je na državnom fakultetu u Beogradu sa svim najvišim ocenama. Istog dana kada je diplomirala, zaposlila se u "Guglu", jedan je od menadžera, jako je uspešna. Ona je toliko napredovala da radi poslove koje bi trebalo da radi neko sa 20 godina radnog staža. Trenutno je na doktoratu, uskoro će biti doktor nauka.

Mića o Sadikovom slučaju On nema šta da traži u Srbiji Kako komentarišete skandal s takmičarem "Zvezda Granda" Sadikom Hasanovićem, koji se slikao s Naserom Orićem i pevao pesme o klanju Srba? - To je strašno. Saša Popović može da radi šta hoće jer je Grand njegov. Kako to da se nekome ne gleda prošlost i šta je radio u mladosti, a nekome se gleda? Meni su samo Pink i još jedna televizija iz Republike Srpske dali priliku, a svi naši mediji u to vreme nisu, zato što sam pevao o svom narodu. Ako se taj dečko slikao s Naserom Orićem, nema šta on da traži ovde.

