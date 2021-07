BORA VEĆ 4 DANA SPAVA SA MNOM, A PRIČA SVAŠTA O MENI: Milica Kemez otkrila šta joj sve Santana obećava, sa njom hoće PORODICU!

Milica Kemez i Bora Santana svađali su se dok su gostovali u jednoj emisiji, a sada je ona otkrila detalje koje javnost ne zna.

"Sve vreme gledaš u Milicu, Boro. Da li si ti ijednog momenta, posumnjala u njegovu ljubav prema tebi?", pitala je gledateljka.

foto: Printscreen/Zadruga

"Jesam, svaki put kad mi govori da me ne voli, pa me mrzi, kad me je pljuvao napolju, kad mi je govorio da sam odvratna", rekla je Kemezova.

"Reći ću da on već četiri dana spava kod mene, a ovde govori svašta o meni! Ja sam mu rekla da nismo zajedno, ali on provodi sve vreme sa mnom, govori kako će on mene da ženi i kako će mi praviti decu, tako da to govori o mojoj toleranciji", ispričala je Milica.

"On tebe voli, ali ti ne možeš da shvatiš njegovu ljubav", dodala je gledateljka.

"Neka shvata ko želi, ja sam njegova marioneta, budaletina", rekla je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:05 PROCURIO SNIMAK IZ KREVETA MINE VRBAŠKI I FILIPA CARA! Rijaliti par pokazao šta radi nakon ZADRUGE, a sve objavili javno! (VIDEO)