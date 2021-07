TAKI UZVRAĆA UDARAC! Nakon priče da Janjušu preti BATINAŠIMA, oglasio se, otkrio da ima NOVU LJUBAV i bivšem zetu poručio JEDNO!

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković svojim turbulentnim odnosom u ''Zadruzi 4'' nikoga nisu ostavili ravnodušnim, a u superfinbalnoj noći je izbio skandalozan sukob Majinog oca Takija i Janjuša, nakon čega je Maja stavila tačku na ljubavnu romasu sa Janjuševićem.

foto: ATA Images

Janjuš se oglasio za medije i žestoko isprozivao Takija, te mu poručio da se ne plaši njegovih pretnji i batinaša. A sada se oglasio i Radomir Marinković Taki i bivšem zetu poručio sledeće:

- To je čista glupost! Mene Janjuš u životu ne zanima, uživam sa svojom ćerkicom po bazenima, a od nedelje jedan dan idem sa jednom bivšom zadrugarkom na more. U Budvu! Nova ljubav! Zadruga je za mene završena, to što se piše je glupost, nikom ne pretim - poručio je Taki.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

07:39 OSTAO SAM SA NJOM ZBOG 500.000 €, SAD ĆU DA TRAŽIM ZABRANU PRILASKA: Posle skandala sa Takijem, Janjuš ni u ludilu neće sa Majom!