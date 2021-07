SUOČILI SE MAJA I JANJUŠ PRVI PUT NAKON SKANDALA NA FINALU Ušli u ŽESTOK SUKOB, Marinkovićeva istakla da ima ZDRAVSTVENE POSLEDICE

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš sukobili su se prvi put nakon skandala koji se desio na finalu Zadruge 4.

- Nismo više par - rekao je kratki Janjuš.

- Slažem se. Smatram da sam se za ovo vreme prema njemu ponela kao čovek. Imala sma greške kao i on. Ljudi su imali priliku da vide zbog čega je moje ponašanje bilo takvo. Imaću posledice od tog odnosa, on zna kakve. Nadam se da ću se oporaviti što pre - rekla je Maja.

- Šta se desilo u superfinalonj noći? Kako nisi mogao da se obuzdaš? - pitao je voditelj Milan Milošević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam mogao, već duže vreme sam na ivici. Desilo se to odmah po završetku rijalitija. Nije bilo potrebe da se pričaju neke stvari. Kada sam vratio film i video neke izjave o meni, pljuvanje mene, kada vratim film, malo se i ne kajem. Možda sam trebao da budme smiren, ali nisam bio zbog drugih stvari koje sam imao u glavi. Napao me je čovek, krenuo da me psuje, a onda sam skočio na njega. Niti spominjem čoveka, niti ću da pričam o njemu. Taj odnos završavam i ne bih voleo da me niko uzima u usta. Ovo je realan život, to što je bilo tamo, bilo je - objašnjavao je Janjuš.

- Majo, na kakve posledice misliš? - pitao je voditelj Milan Milošević.

- Zna on najbolje na kakve posledice mislim. Zdravstvene i emotivne. Nadovezala bih se na priču. Čak mi je i Stefan Karić rekao da je Taki spuštao loptu. Jeste on svašta izjavljivao u toku učešća, ali on je roditelj ženskog detea i najbolje treba da zna kako bi bilo gledati svoje dete u takvim nekim scenama. Tvoji prijatelji su isto to rekli - pričala je Maja.

- Kakve laži, to nisu rekli moji prijatelji - ubacio se Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jel si ti došao da se svađaš sa mnom? Ljudi si videli koliko si pijan - nastavila je Maja.

- Ja kažem da se ne kajem kad pogledam šta je čovek pričao o meni. Ne bih da pričam toliko o njmu,, postao popularniji pd nas - rekao je Janjuš.

- Kad je izašao odmah je počeo da priča o meni - dodala je Marinkovićeva.

- Ti imaš prelep operisan nos, ne bih ja to tebi rekao. Ja sma rekao najminimanije stvari za ono što sam pročitao sebi - odbrusio je Marko.

- Hoćeš da kažeš da si ti bio divan prema meni? - pitala je Maja.

- Ja nikoga nisam prvi vređao. Moralo je nešto prvo da se desi - dodao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Apsolutno sam svesna da sam ispala u nekim situacijama psihipata i što neki kažu bolenica, ali sve je to prouzrokovano. Oboje smo krivi, ja što sma pravila scene, štipala, kao nezrela klinka, a on kao nezreo muškarac, koji ima dete, a ja sma njegov izbor - objašnjavala je Maja.

- Nisam mogao da se sklonim. Ranije možda strast i emocija, a posle nisam mogao - pravdao se Janjuš.

- Tvoje pranje pred narodom. Došao si da se pereš od mene - odbrusila je Maja.

- Rekao sam da neću da te spominjem - dodao je košarkaš.

- Vi se niste ni čuli? Jel te zvala? - pitao je voditelj Milan Miloešvić.

- Ne - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi smo bili zajedno do poslednjen dana. Moj otac kakav god da je, on je moj. Šta god da mu je rekao, pa čak i da ga je uvredio, trebao je da prećuti. Njegov problem je što je izašao pre mene - pričala je Marinkovićeva.

- Nije samo pre Maje. Ako sam već ostao voleo bih da sam ostao duže. Kad vratim film i shvatim možda je to i realno, a drugi nek se upitaju - rekao je Janjuš.

- Mislim da se takmičio sa mnom. Kad je prešao preko Čorbe, nabijanje na nos svaki dan, ostajao u tom bolesnom odnosu - pričala je Maja.

- Hoćeš da kažeš što se nisam sklonio? Ti si vanserijski talenat - irnoičan je bio Marko.

- Dok sam bila sa Čorbom on me nije interesovao, posle se taj odnos ohladio i vratile su se emocije - nastavila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

