JANJUŠ KROZ SUZE OTKRIO ŠTA MU JE ĆERKA REKLA! Majinog bivšeg dečka stigle KRUNINE REČI, u emisiji priznao šta mu je ona ZABRANILA

Marko Janjušević Janjuš je u emisiji uživo kroz suze progovorio o ćerki Kruni i otkrio šta mu je ona zabranila.

- Šta vidiš kad te Janjuš pogleda? Da li te voli? - pitao je Milan.

- On se sada trudi da bude hladan, da bude ironičan, takav je bio i prošle godine. Ispiranje mozga, ja sam ovakva, ja sam onakva... Meni njegovi prijatelji javljaju gde je on, a on im govori da mi ne javljaju - otkrila je Maja.

- Ne interesuje me, neka joj javljaju. Njima je zabavno, meni nije. Mene interesuje samo jedna osoba, moja ćerka - dodao je Janjuš.

- Ja ću samo reći da su ti ljudi navodno njegovi prijatelji. Janjuš će ukapirati stvari vremenom. Znam gde se nalazi, ali me ne interesuje. Niti sam ga kontaktirala. Ja sam bila normalna devojka, situacije su proizvele moje ludilo, ali nema opravdanja. Mene samo zanima zbog čega sada ta patetika. Normalno je da ga zanima dete, uvek treba da mu bude na prvom mestu. Ali o tome je trebalo da razmišlja dok je radio one stvari sa mnom. Ljudi treba da budu realni kada sagledavaju situaciju - govorila je Maja.

- Meni ljudi govore: "Da li je moguće da si ono preživeo, da li je moguće da si se kontrolisao?" i da treba da se posvetim detetu - dodao je Janjuš.

- Niko neće da ti priđe lično i kaže ti loše stvari. Meni govore da im nije jasno zbog čega sam bila sa njim i zbog čega ga volim - istakla je Marinkovićeva.

- Moj mozak ne može da sluša gluposti - poručio je Janjuš.

- On sada priča budalaštine, a sve vreme je bio sa mnom. Ne znam što je bio sa mnom posle Čorbe, ako mu to smeta. Plitak potok. Njemu je jača strana ironija, sarkazam, ali ovaj put su ljudi to provalili. Svi zadrugari su rekli kad su izlazili iz Bele kuće, svi su ga provalili - dodala je Maja.

- Meni se sve smučilo kada sam izašao. Nisam gledao klipove. Ćerka je bila na putovanju, zvala me je svaki dan, od kada smo se videli, bio sam samo dva sate bez nje. Ne bih da spominjem ženu, dosta je pretrpela svakakvih stvari, neću da je petljam u ove priče, tako da... Sigurno je povređena, teško joj je. Kada me je Kruna zvala, rekla mi je da ne plačem, jer će da se naljuti. Ona je svesna svega, ali ne da na mene... Teško mi je u nekim situacijama što se mene tiče, sam sam kriv. Niko mi nije kriv. Treba dosta vremena da se to stabilizuje, neću se nikad više odvajati od nje - rekao je Janjuš kroz suze.

- Ja se ne bih mešala u taj odnos - poručila je Marinkovićeva.

