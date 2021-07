MAJA MARINKOVIĆ TRUDNA?! U emisiji UŽIVO otkrila Janjušu: Možda za par meseci dobije DRUGU MAŠU! Bivši dečko je MATIRAO ODGOVOROM!

Maja Marinković je šokirala u emisiji kada je rekla Marku Janjuševiću Janjušu da će možda kroz nekoliko meseci da dobije dete, a svi su pomislili da je aludirala na to da je u drugom stanju.

- Možda Jaško za par meseci dobije drugu Mašu. Ne smem mnogo da se nerviram, nisam u stanju u kom treba - rekla je Maja.

- Maja je indirektno otkrila da je možda u drugom stanju - dodao je Milan.

- Moje mišljenje o Maji je katastrofa, ja bih je se odrekla preko novina. Ja mom detetu ne mislim dobro ako je tapšem po ramenu i vidim da ide u dno. on je prelazio preko svega kako ne bi dolazilo do scena - pričala je gledateljka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve ste u pravu. Ja tako razmišljam. Nema opravdanja šta god da je - odgovorio je Janjuš.

- Stalno aludiraš da će se desiti nešto za par meseci i da je loše ubiti jedan život. To aludira da si ti u drugom stanju - rekao je voditelj Milan Milošević.

- Ja sam rekla da je jako lepo spasiti jedan život i ne znam što on ne sme da me pogleda u životu - odgovorila je Maja.

- Šta bi ti uradio? - pitao je Milan Miloešvić.

- Ako je trudna, neka rađa, sa mnom neće biti. Ako je moje neka je sa srećom, ja sam sa njom završio, Maja nikada više neće ući u moj život. Ne želim da me ikada zove, ja nju neću zvati. Ne želim da mi pravi situacije, jer će se možda završiti drugačije. Ne osećam više, ohladio sam se, iz dosta razloga. Dve godine smo proveli, kao da je nikada nisam upoznao tako se osećam - pričao je Janjuš.

- Ružno je da kažeš ako je moje - dodao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne verujem više ni sam sebi. Treba sad kao trudna sam budi sa mnom. Može da bude trudna još četiri puta. Ona me ne interesuje nikako. Ne želim da te vređam i govorim ružne stvari - rekao je Janjuš.

- Niti sam rekla da sam trudna. Rekla sam da će možda dobiti drugu Mašu. Da uzmu hipotetički da je to tako, njegovo dgovor govori kakav je on čovek i kako bi se ophodio - pravdala se Maja.

- Planirali ste, stalno si govorila pravio si mi jutros bebu. Šta se dogodilo pa se ovkao ponaša? - dodao je voditelj Milan Miloešvić.

- Ne znam kao da priča drugi čovek. ja sma neko ko je do juče bio sa njim, na kakv god način. Nisam izjavila to, to je glupost. Odgovorima govori kakav je on čovek. Da sam videla tu tvoju stranu, koju sad vidim, ja tebe ne bih mogla da volim - rekla je Maja.

- Možeš sedmoro dece da rodiš, sa mnom nećeš biti - odbrusio je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:05 ISPLIVAO SNIMAK ANASTASIJE I PRIJE SA MORA! Pevačice u minijaturnim bikinijima ZAPALILE MASU, pozirale nikad provokativnije! VIDEO