MAJA BILA NA JOŠ JEDNOJ ESTETSKOJ KOREKCIJI? Marinkovićeva podgrejala sumnju da je ponovo KORIGOVALA LICE, njena fotka sve GOVORI!

Maja Marinković poznata je po brojnim estetskim korekcijama na licu i telu, a poslednjom fotografijom je podgrejala sumnju da je bila na još jednoj korekciji.

Naime, ona je sada odlučila da "osveži" izgled, a rezultatom je, po svemu sudeći, prezadovoljna.

Ako je sudeći po opisu fotografije, Maja je ubrizgala botoks u lice. Ona se pohvalila i ponosno je pozirala, a fotografiju je objavila na svom Instagram profilu.

Inače, Taki ponosno ističe da je svojoj mezimici platio sve plastične operacije i da su ga koštale 20.000 evra.

- Ja sam Maji platio sve operacije - grudi, napumpao sam joj i usta, i nosić, sve tetovaže. Sve sam ja to platio. To je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da bude ko neke svetske glumice. Ozbiljne pare je ona iznela iz prošle Zadruge, a u kući je na kraju ostavila 100 evra. Sve je potrošila - na Janjuša, na rođendan 5.000 evra, proslave neke. Nema ona nikakve porno slike i snimke u telefonu, on stoji kod mene u sefu. Sve ja njene poruke ja imam, ja vodim njen Instagram - rekao je on nedavno za Kurir.

foto: Printscreen/PinkTV

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 ČORBA BANKROTIRAO U ZADRUZI, KRISTIJAN OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA SA NJIM: Moram da mu pomognem, nije video SINA! (VIDEO)