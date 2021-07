BUKTI RAT IZMEĐU ĐEDOVIĆA I ŠA, INTERNET SE USIJAO OD PROZIVKI: Pale teške reči, a ovakav okršaj na mrežama niko nije OČEKIVAO!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša ne prestaju da se prozivaju sa nekadašnjim prijateljem Markom Đedovićem.

Oni su sada zaratili na društvenoj mreži Instagram.

- Druže život ti je sr*nje i nesreća od vremena pa do sad. Nauči da ceniš nekog pa te možda neko i bude voleo, a da nije kupljen i na silu u tvom prisustvu. Život je lep samo nama - napisao je Marko Đedović.

Ubrzo je usledio odgovor Neneda Aleksića Ša, koji ga nije štedeo:

Internet se usijao od prozivki nekadašnjih cimera, koji su po napuštanju ''Zadruge'' zaratili.

- Gospodin ja ja pa ja, ne voli srećne ljude. Posavetuj se sa Necom i Simom kako je to, šta i kako dalje, pokupi unapred još neku informaciju lažni Nostradamuse. Oni koji su me skidali sa krova su me tamo i poslali - napisao je Ša, a ubrzo je usledio odgovor Marka Đedovića:

- Gradonačelniče, mogu ja i sa Necom i Simom da se posavetujem ali to ne menja činjenicu da manijakalno-narcisoidni poremećaj može da se izleči. Ako srećni tako izgledaju, i žive u laži za koju znaju jer se plaše samoće, onda biram da sam lažni prorok koji se samo dobro sprda sa onim za koje ni nalbliži nisu marili kroz život pa ih nesreća nije spojila - odgovorio je Đedović.

