ZADRUGA SE ZAVRŠILA, ALI RAT NIJE! Sandra Rešić odgovorila misici na žestoko PROZIVKE: Ona se pravi luda, majku nek mi NE DIRA!

Jovana Ljubisavljević isprozivala je bivšu cimerku iz rijalitija Sandru Rešić, koja joj je sada žestoko odgovorila.

- Ona se malo pravi luda. Sve što se dešavalo oko nje i sa svim pitanjima i sa svime što je ona preživela unutra, ja sam bila neko ko je vrlo razumeo sve to i kako se ona osećala. Svi su mi govorili, odgovorno tvrdim svi, kako je moguće da uopšte provodim vreme sa Jovanom. Ja sam bila neko ko je negde nju razumeo i savetovao na koji način da odgovara na neka pitanja i da ne može uvek da ne bude kriva. Ne može uvek da kaže da nije nešto rekla, ne može uvek da kaže da nije tako mislila. Ne može u svakoj emisiji da bude samo ona u pravu, a svi ostali u krivu. Krenula je da odgovara na pitanja: "Pa, ja sam razgovarala sa Stefanom..." Ne, prvo si razgovarala sa Sandrom. I nakon svih klipova koje joj posle puste, ona kaže: "Pa, nije to baš tako". Sedela sam sa njom satima i razgovarale smo o tome, jer sam mislila da je ona pogubljena i neko ko ne zna da se snalazi sa svim tim - priča Sandra i dodaje:

- Ja nju nikada nisam osudila za s*ks u rijalitiju. Najviše me je nerviralo, sećam se, kada smo se Lepi Mića i ja svađali oko toga da je ona ostavila dečka i kad je on ustao i rekao: "Ja sam to prvi rekao!" Ne, ja sam bila ta koja prva rekla da vodi računa o tome, da ako joj se Stefan sviđa i želiš nešto s njim, rekla sam joj da vodi računa šta i kako će da uradi.

- Sva je bila sa visine, pa nipodoštavanje ljudi koji su se javili, kao da su svi niža klasa od nje. Može da me pljuje, ne samo ona, nego bilo ko od zadrugara, ne da neću reagovati, nego mi ne pada na pamet nikakve demante da dajem. Stefana ne bih ni kometnarisala, ali nema šta onda da komentariše moju majku, a ja imam te dokaze da je moja mama bila na strani Stefana i Jovane, iako se ona javno nije oglašavala, pogotovu kada su ih drugi napadali. Moja majka nikad nije napravila neki haos, već je samo cveće koje je ona meni poslala, stiglo Jovani. Niko to nije namerno uradio, ali je došlo do greške. Mene slobodno može da pljuje i da me optuži za bilo šta, nemam problem s tim i uvek mogu da stanem ispred nje svojim imenom i prezimenom, ali nema potrebe da mi se pominje majka, jer ni ja to nikada nisam radila, ničije porodice nisam pominjala.

- Moja majka nije bila deo rijalitija i neće biti, nije davala nikakve intervjue, niti se oglašavala. Moj savet: Nemoj da mi diraš kevu, nema potrebe. Ceo cvet zna da ja za moju Cicu ubijam i zaista nema potrebe da krenemo da vodimo ogromne ratove, može stvarno doći do ratnog stanja - zaključila je Rešićeva.

