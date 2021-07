ON JE PRVI UČESNIK PAROVA 10! Posle kraće pauze ponovo u RIJALITIJU, ovome se niko nije nadao!

Deveta sezona "Parova" nedavno je završena, a sada je poznat i ko je prvi učesnik koji će biti u narednoj sezoni.

Naime, reč je o Darku Vlajiću koji je među poslednjima napustio vilu "Parova".

On je tokom boravka u vili uplovio u emotivnu vezu sa Viktorijom , a kako se ona vratila kod svoje porodice u Moskvu, on pati za njom do ponovnog susreta, pa često objavljuje zajedničke fotke na svom Instagram profilu.

On je u jednom intervjuu progovorio o svom učešću u rijalitiju, pa otkrio da je prezadovoljan svojim plasmanom, ali da planira da uđe i u sledeću sezonu, posle kratke pauze od samo par meseci.

- Prezadovoljan sam i svojim učešćem i plasmanom, bilo je tu malih grešaka, ali nadam se da ću u sledećoj sezoni biti još bolji, tako da mogu da vam kažem da ću verovatno učestvovati i u sledećoj desetoj sezoni "Parova" - rekao je Vlajić, pa otkrio koji mu najlošiji trenutak u vili.

- Najlošiji trenutak u životu mi se dogodio upravo tamo, kada sam izgubio oca, a najlepši trenutak mi je to kada sam upoznao svoju veliku ljubav i da sam ostao sa njom - dodao je Vlajić.

