BIVŠA ZADRUGARKA POSLALA PORUKU MISICINOM OCU! Žestoko ga isprozivala, želi SUOČAVANJE sa njim: Ti si KUKAVICA!

Otac bivše zadrugarke Jovane Ljubisavljević tokom rijalitija Zadruga, često je na svom profilu na Instagramu prozivao učesnike koji su bili protiv njegove ćerke, a sada je Ermina Pašović odlučila da mu se lično obrati.

foto: Printscreen

Naime, ona mu je poslala poruku, ali nije dobila odgovor od Goluba.

- Dragi Kanarincu, pošto vidim da si jako jak... Na tastaturi i svetski prvak na storijima na Instagramu, reci ti meni zašto mi nisi prišao na superfinalu? Pa da mi kažeš sve u lice, ili preferiraš to kukavičko prozivanje samo iza ekrana... kao i većina vas? Baš sam obraćala pažnju na žurki u nadi da te sretnem i pitam koji ti to problem imaš, jer ja tako rešavam svoje probleme - licem u lice. Ja ih očigledno nemam, a ti očigledno imaš, pa rekoh da ja napravim prvi korak ka tebi, jer tebi to suočavanje ne ide baš od ruke. LP Ermina - napisala je Pašovićeva misicinom ocu u poruci.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

