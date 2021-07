ŠA JE REKAO BRATU DA JEDVA ČEKA DA VIDI IVANU I DA GA TARA NE ZANIMA: Bivši rijaliti učesnik potpuno razotkrio reperove TAJNE!

Marko Đedović otkrio je tajne Nenada Aleksića Ša i priznao da se sa njim sreo pre ulaska u rijaliti.

Kako Marko kaže, Ša je tada govorio da je njegova afera sa Draganom Mitar izmišljena, pa je Đedoviću otkrio detalje razgovora sa bratom.

foto: Printscreen Instagram

"Znate kako, ja nisam institucija za zaštitu propalih brakova, naročito kada neko, u ovom slučaju Ša ne poštuje svoju partnerku. To je njegova priroda. Pre ulaska imali smo susret, pred Ivanom mi je Ša rekao da ono sa Draganom nije bilo tačno, da su ga kao napali. A onda kada smo bili u karantinu, ja sam se smejao jer sam znao da su to te muške laži. Rekao sam mu: "Lepo si zbrslao Ivanu". On je rekao da će ove sezone da joj proda istu foru ako se desi isto ove sezone. A otkriću još mnoge stvari. Ša je onu noć kada je izlazio u oldtajmeru rekao bratu da jedva čeka da vidi Ivanu i da ga Tara ne zanima, a onda se desila jeziva promena. On je neko ko je emotivni invalid", otkrio je Đedović.

foto: Printscreen

"A jeste primetili kako je ušao sa plavom kosom i kako je hteo da sa plavom kosom da izađe i ide kod žene, kao da se ništa nije desilo?", rekao je Đedović.

"Pa to je ta psihopatologija. Pusti ti njega, vrlo brzo ćemo videti ono o čemu ti insistiraš", dodao je gledalac.

"Dovoljna je njemu Takica. Inače, čuo sam se sa Mensurom juče, rekao mi je da su mu te rijaliti učesnice samo jednokratna šala... Da se zna za šta su one, da sigurno nisu za nešto ozbiljno", nadovezao se Marko u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 TARA PROVOZALA REPEROVU BESNU MAŠINU! Simova hara beogradskim ULICAMA, Ša sve snimio: NOVA BEBICA!