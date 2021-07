DA LI JE MAJA MARINKOVIĆ TRUDNA?! Bivši zadrugar priznao da se čuo sa njom, nije mogla da prestane da PLAČE i rekla mu je OVO!

Marko Đedović priznao je da se čuo sa Majom Marinković nakon što je se srela sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Bivši rijaliti učesnik otkrio je ono što zna o trudnoći bivše cimerke.

"Čuo sam se sa Majom, ona je plakala, rekla da će da mi priča kada se budemo videli. Nije mi dala potvrdu da je trudna. Vidim da dosta ljudi ne podržava to što je Maja radila. Meni je Maje bilo žao. Kad si lepo sa njom, ona će ti život dati. Ali njihov odnos, kao njihov odnos - bio mi je zanimljiv u jednom delu, a onda su prešli granicu. Preda mnom one stvari nikada nije uradila, kad god sam došao, došao sam kasno. Ali video sam da kod nje nema ogrebotina (posle udaraca glavom). Ne krivim ja Maju za to što je prešla granicu. Ja sam sedeo jednom sa Majom na garnituri, bili su u super odnosima, on se okrenuo i rekao joj: "K*rvo". Ona je skočila. Tada sam slagao Maju da nisam pročitao sa usana šta je rekao, jer nisam hteo da joj dam žišku. Janjuš jeste provocirao Maju. Jeste mi rekao da će da joj vrati za sve što je pričala o njemu. Mislim da je sve ono njegova osveta Maji", rekao je Đedović.

"Ja sam bila svedok da je on njoj toliko puta govorio lepe reči, da je neće ostaviti... To čak nije bilo spuštanje lopte, nego su u fenomenalnom odnosu. Govori joj da je voli, da će joj pravi decu. A onda dođe crni sto. Da li se pravdao tamo nekom ili gledaocima, ali on totalno promeni ploču, a ona ga gleda sa takvom tugom u očima i u neverici... Svi me pitaju danima ko je za mene najveći folirant. Za mene je jedino Marko Janjušević Janjuš ostao neko koga nisam prozrela, ne mogu da dokučim šta, kako i gde. Uvek ću biti na strani Maje Marinković, jer Janjuš nije dobar", istakla je Sandra u emisiji "Narod pita".

